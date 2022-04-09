İsrail askerleri Batı Şeria'ya düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü

Operasyon sırasında İsrail askerlerinin mülteci kampındaki silahlı Filistinlilere ateş açtığı kaydedilen açıklamada, Filistinlilerin çatışmada kullandığı bir M16 piyade tüfeğine el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun "terör saldırılarını önlemek için Cenin veya başka noktalarda terörle mücadele operasyonlarına devam edeceği" ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU SORGU İÇİN YARALI BİR FİLİSTİNLİYİ HASTANEYE NAKLETTİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Cenin'de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli tedavi için helikopterle Hayfa'daki Ramba Hastanesine getirildi ve solunum cihazına bağlandı.

İsrail ordusunun çatışmalarda yaralanan Filistinlileri tedavi için İsrail içindeki hastanelere nakletmediği ancak bu kişileri sorgulamak istediğinde bu yönteme başvurduğu belirtildi.