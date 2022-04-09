İsrail askerleri Batı Şeria'ya düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Baskında Filistinli bir genç İsrail askerleri tarafından başından ve göğsünden vuruldu. Cenin Devlet Hastanesine kaldırılan Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı baskında ayrıca 13 Filistinli yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, yaralılar arasında 19 yaşında Filistinli bir kızın bulunduğu bildirildi.
Olayla ilgili konuşan görgü tanıkları İsrail askerlerinin Tel Aviv'deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Raad Hazım'ın ailesinin evini buldozerlerle kuşattığını söyledi.
İsrail askerleri Hazım'ın ailesinden evi terk etmelerini istedi. Ayrıca çok sayıda keskin nişancı İsrail askerinin Cenin Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine konuşlandığı belirtildi. İsrail ordusunun, kamp içinde göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.
Bu arada İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık es-Silmi, yaptığı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli gencin İslami Cihadın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri mensubu olduğunu belirtti.
İSRAİL ORDUSUNUN BASKINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI
İsrail ordusu, yazılı açıklamasında, İsrail askerlerinin sınır polis birlikleri ile Cenin Mülteci Kampı'na operasyon düzenlediğini bildirdi.
Operasyon sırasında İsrail askerlerinin mülteci kampındaki silahlı Filistinlilere ateş açtığı kaydedilen açıklamada, Filistinlilerin çatışmada kullandığı bir M16 piyade tüfeğine el konulduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun "terör saldırılarını önlemek için Cenin veya başka noktalarda terörle mücadele operasyonlarına devam edeceği" ifade edildi.
İSRAİL ORDUSU SORGU İÇİN YARALI BİR FİLİSTİNLİYİ HASTANEYE NAKLETTİ
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Cenin'de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli tedavi için helikopterle Hayfa'daki Ramba Hastanesine getirildi ve solunum cihazına bağlandı.
İsrail ordusunun çatışmalarda yaralanan Filistinlileri tedavi için İsrail içindeki hastanelere nakletmediği ancak bu kişileri sorgulamak istediğinde bu yönteme başvurduğu belirtildi.