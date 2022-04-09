İlk sivil mürettebatlı uzay uçuşu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile gerçekleştirildi! 165 milyon dolar ödediler 10 gün sürecek

Uzayın keşfi ve uzak gezegenlerin bulunması için başlayan uzay araştırmaları günümüzde bambaşka bir noktaya taşınmış durumda. Geçmişte sadece bilimsel amaçla çıkılan uzay, şimdilik sadece çok yüksek ücretler ödeyebilenleri için olsa da artık turistik ziyaretlere de açıldı.
Axiom Space ve NASA iş birliği ile gerçekleştirilen uzay misyonunun ilk görevi için kullanılan SpaceX Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı.
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in roketi, her biri 55 milyon Dolar ödeyen 3 ziyaretçiyi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderdi.
Axiom Space ve Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ilk kez tamamı sivil bir mürettebattan oluşan ilk uçuştaki yolcuları taşıyarak tarihe de adını yazdırmış oldu.
Yolculuk, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başladı ve uluslararası Uzay İstasyonu'na güvenli bir şekilde inilmesiyle sona erdi.
Yolcu listesinde bulunan Larry Connor, Mark Pathy ve Eytan Stibbe isimli iş insanları SpaceX'in iki yıl boyunca NASA astronotlarını taşımasının ardından uzay istasyonuna götürdüğü ilk özel yolcuları oldu. 3 şanslı Uzay Turisti Kanadalı, ABD'li ve İsrailli...
Bu kişilerin uzay turisti olmak için kişi başı verdikleri ücretin 55 milyon dolar olduğu söyleniyor. Bu da uçuşun toplam ücretinin 165 milyon dolar olması demek. Bu fiyatın içinde uzay turistlerinin tüm ekipmanları, roket yolculuğu ve uzayda yiyecekleri yemekler de var.