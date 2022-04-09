İlk sivil mürettebatlı uzay uçuşu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile gerçekleştirildi! 165 milyon dolar ödediler 10 gün sürecek

Uzayın keşfi ve uzak gezegenlerin bulunması için başlayan uzay araştırmaları günümüzde bambaşka bir noktaya taşınmış durumda. Geçmişte sadece bilimsel amaçla çıkılan uzay, şimdilik sadece çok yüksek ücretler ödeyebilenleri için olsa da artık turistik ziyaretlere de açıldı.

Axiom Space ve NASA iş birliği ile gerçekleştirilen uzay misyonunun ilk görevi için kullanılan SpaceX Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı.