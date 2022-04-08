SON DAKİKA! Ukrayna'da tren istasyonuna roketli saldırı! Onlarca ölü, yüzden fazla yaralı

Reuters haber ajansı Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bir tren istasyonunun Rus ordusu tarafından vurulduğu bilgisini geçti. İstasyonun roketlerle vurulduğu ve en az 30 kişinin öldüğü belirtildi. Saldırı nedeniyle 100'den fazla kişi yaralandı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarında Ukrayna birliklerine gelen silahları ve Odessa'daki yabancı paralı savaşçı hazırlık merkezini vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik havadan yüksek hassasiyetli roketler kullandıklarını bildiren Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk, Slavyansk, Barbenkovo tren istasyonlarında Donbas'a Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha ettiklerini söyledi.

Konaşenkov, "Bastion kıyı füze sisteminden atılan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa'nın kuzeydoğusundaki Krasnoselka yerleşim birimi civarında bulunan yabancı paralı savaşçıların toplanma ve hazırlık merkezi vuruldu." ifadelerini kullandı.

Rus hava savunma sistemlerinin 2 helikopter ve 5 insansız hava aracını da vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bir günde 81 Ukrayna askeri nesnesinin yok edildiğini aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 97 helikopter, 421 insansız hava aracı, 228 hava savunma füze sistemi, 2 bin 19 tank ve zırhlı araç, 223 çok namlulu roketatar, 874 obüs ve havan topu ile 1917 özel askeri araç yok edildi." bilgisini verdi.

RUS ORDUSU LUHANSK'TA İTİLDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesinde Rus güçlerin Ukrayna ordusunun karşı saldırısı ile birkaç kilometre geriye atıldığını, Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyünün kurtarıldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Luhansk'ta askerlerimiz başarılı karşı saldırı gerçekleştirdi ve düşman güçleri birkaç kilometre geriye atıldı. Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyü Rus işgalcilerden kurtarıldı." bilgileri yer aldı.



Açıklamada, ayrıca Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinden kullanılabilir durumda birkaç hava savunma sistemini ele geçirdiği de bildirildi.

42 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 42 askeri altyapı tesisinin gün içinde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, gün içinde Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki bir tren istasyonunda askeri teçhizatların yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu aktardı.



Vurulan teçhizatların Donbas bölgesinde bulunan Ukrayna askeri birliklerine gönderilmesinin planlandığını savunan Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 42 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.



Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 95 helikopter, 416 insansız hava aracı, 2 bin 3 tank ve zırhlı araç, 220 çok namlulu roketatar, 869 obüs ve havan topu ve 1902 özel askeri araç vuruldu" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: ÖNEMLİ SAYIDA KAYBIMIZ VAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda Rusya'nın önemli sayıda asker kaybettiğini söyledi.

Peskov, Sky News'e verdiği röportajda, Rus birliklerinin sivilleri öldürdüğü iddiasını yalanladı.



Sokaklarda sivil cesetler olduğunu gösteren uydu görüntüleri ve fotoğrafların "sahte" olduğunu öne süren Peskov, "Buça sokaklarındaki cesetlere ilişkin vahşetle Rus ordusunun ortak bir yanı olabileceğini reddediyoruz." dedi.



24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi.



Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi." diye konuştu.



Kremlin'in savaşın bittiğini görmek istediğini kaydeden Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu.