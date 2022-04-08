Sivil katliamlarla yıkılan Buçalılar, bir kez daha şok yaşadı!

Rusya, Buça'da tam 410 sivile kurşun yağdırdı. Ölümden kaçanlar, başka şehirlere sığındı. Büyük bölümü de Polonya'ya ulaştı. Ancak İstanbul'daki görüşmelerin ardından, Rus askerleri bölgeden ayrıldı. Bunun üzerine yerlerini yurtlarını terk edenler, geri dönme kararı aldı. Önceki günden itibaren şehre geri gelenlerin sayısı arttı. Ana yolların kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, köy yollarını kullanarak şehre ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı Buça'da, uzun araç kuyrukları yüzünden trafik tıkandı. Şehre ulaşanlar ise, gözlerine inanamadı. Alt yapının tamamen yok olduğu şehirde, binaların ve evlerinin enkaz olduğunu gören insanlar, gözyaşlarını tutamadı. Kaçamayıp da şehirde kalanların, geri dönen yakınlarına kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Buça'da altyapının düzeltilmesi için Ukrayna yönetimi gerekli adımları atmaya başladı. Bölgeye şantiye araçları, askerler ve yardım kuruluşlarını yolladı.