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    Sivil katliamlarla yıkılan Buçalılar, bir kez daha şok yaşadı!

    Buça halkı, Ruslar’ın katliam yapıp çekilmesinin ardından, kaçtıkları kente geri dönmeye başladı. Evlerini yerinde göremeyenler, gözyaşlarına engel olamadı!

    Eve dönüyo’RUS’

    Rusya, Buça'da tam 410 sivile kurşun yağdırdı. Ölümden kaçanlar, başka şehirlere sığındı. Büyük bölümü de Polonya'ya ulaştı. Ancak İstanbul'daki görüşmelerin ardından, Rus askerleri bölgeden ayrıldı. Bunun üzerine yerlerini yurtlarını terk edenler, geri dönme kararı aldı. Önceki günden itibaren şehre geri gelenlerin sayısı arttı. Ana yolların kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, köy yollarını kullanarak şehre ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı Buça'da, uzun araç kuyrukları yüzünden trafik tıkandı. Şehre ulaşanlar ise, gözlerine inanamadı. Alt yapının tamamen yok olduğu şehirde, binaların ve evlerinin enkaz olduğunu gören insanlar, gözyaşlarını tutamadı. Kaçamayıp da şehirde kalanların, geri dönen yakınlarına kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Buça'da altyapının düzeltilmesi için Ukrayna yönetimi gerekli adımları atmaya başladı. Bölgeye şantiye araçları, askerler ve yardım kuruluşlarını yolladı.



    RUSYA: BÜYÜK KAYIPLAR VERDİK
    Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna'da ciddi askeri kayıplar verdik. Bu bizim için büyük bir trajedi" dedi. Peskov ayrıca "Operasyonlar önümüzdeki günlerde hedefine ulaşacak" ifadelerini kullandı.



    KİEV SAKİN
    Rus askerlerin çekilmesinin ardından, Kiev'de hayat yeniden başladı. 11 Mart'tan bu yana Çernivsti'de hizmet veren Türkiye Büyükelçiliği, yeniden Kiev'e taşındı. Büyükelçilikten "Geçici bir süre için lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentindeydik. Kiev'e, evimize döndük" açıklaması yapıldı.



        TECAVÜZ DEHŞETİ
        Rus askerleri, Ivankiv kasabasında, 15-16 yaşlarındaki kızlara tecavüz etti. Saldırıdan kurtulmak isteyen diğer kızların, daha az çekici gözükmek için saçlarını kazıttığı öğrenildi. Belediye Başkan Yardımcısı Maryna Beschastna, Rus askerlerin kızları bodrum ve sığınaklardan saçlarından tutup sürükleyerek götürdükleri açık arazide tecavüz ettiklerini söyledi.



        NOTLAR
        Rus güçleri, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde saldırılarını yoğunlaştırdı.
        Zelenski'nin "Ukrayna'yı Büyük İsrail yapacağız" açıklamasına tepki geldi.

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        Kasaba doktoru
        Haberler Dünya Sivil katliamlarla yıkılan Buçalılar, bir kez daha şok yaşadı!
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