Kinder'den sonra şimdi de Nestle! Fransa'da Nestle grubuna ait Buitoni markasının Fraich’Up pizzalarından yiyen 2 çocuk öldü

Açıklamada, kuruma bu pizzaların tüketilmesiyle ilişkili olarak gönderilen diğer hastalık vakalarının E.coli bakteriyle bağlantısının araştırıldığı ifade edildi.

Paris Kamu Savcılığının kamu sağlığı birimi tarafından 22 Mart'ta olayla ilgili "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" suçlamalarıyla soruşturma açtığı öğrenildi.