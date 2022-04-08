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    • Dünya
    • 08.04.2022 15:02
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    • 08.04.2022 15:02
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    ABD senatosunda film gibi olay! Kuduz tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı

    ABD’nin başkenti Washington’da kuduz bir tilki 5 Nisan’da bir kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı. Temsilciler Meclisi yerleşkesinde yaşayan tilki ve kuduz olduğu tespit edilen 3 yavrusu uyutuldu. Yetkililer, yaralı veya hasta tilkilerle karşılaşan veya ısırılan kişileri hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.

    ABD senatosunda kuduz tilki krizi

    Washington'da ABD kongre binasında görevli polis, kongre binası ve çevresinde 4 Nisan Pazartesi günü tilki saldırısı bildirimleri almaya başlayınca tilkiyi Salı günü yakalayarak test etti.

    Polis, tilkinin kuduz olduğunu belirlediklerini ifade ederek tilki tarafından ısırılan veya saldırıya uğrayan herkesin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi.

    Temsilciler Meclisi'nde kongre üyesi olan Senatör Dr. Ami Bera ve medya organı Politico muhabiri Ximena Bustillo dahil olmak üzere en az 9 kişiyi ısıran kuduz tilki ve yavruları uyutuldu.
        Kasaba doktoru
        Haberler Dünya ABD senatosunda film gibi olay! Kuduz tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı
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