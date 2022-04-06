Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: "Bir tane Müslüman mülteci almadık"

Polonya, Macaristan ve Romanya, savaştan kaçan çok sayıda Ukraynalı mülteciyi ağırlarken Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler, ülkeye sığınan Ukraynalılara özel ekonomik ve sosyal haklar tanıyor.





Ukrayna'ya komşu Avrupa ülkeleri şimdiye kadar hiç görülmemiş misafirperverlikle mültecileri ağırlarken diğer kıta ülkeleri de Ukraynalıların kendi sınırlarından rahatlıkla giriş yapabilmesi için özel yasal düzenlemelerde bulunuyor.