İngiltere'de hava yolu şirketleri personel yetersizliği nedeniyle uçuşlarını iptal ediyor

British Airlines, bugün itibariyle Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'dan kalkması planlanan 78 uçuşu, easyJet de Gatwick Havalimanı'ndan kalkması planlanan 30 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. İptaller arasında Amsterdam, Krakow, Bologna ve Berlin uçuşları da bulunuyor.

Paskalya kutlamaları nedeniyle yoğunluğun yaşandığı İngiltere'deki havalimanlarında bekleyenlere "uçuşların salgın nedeniyle çalışabilecek personel yetersizliği sonucu gerçekleştirilemediği" yönünde açıklama yapılıyor.

easyJet, sadece geçen hafta sonu 222 uçuşun iptal edildiğini duyurmuştu. İptal edilen uçuşların 66'sının önceki gün yapılması planlanıyordu.

easyJet'ten yapılan açıklamada, "Avrupa genelinde yüksek Kovid-19 oranlarının bir sonucu olarak, tüm işletmeler gibi EasyJet çalışanları arasında da hasta olan çalışan sayısı yüksek seyrediyor." denildi.

İngiltere'de, uçuşları iptal edilmeyen yolcular ise havalimanlarındaki "kaos" nedeniyle uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor.