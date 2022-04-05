ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Buça gündemiyle Brüksel'e gitti: Sivil ölümleri ve Rusya'ya karşı atılacak adımlar...





Buça'daki sivil ölümlerinin "korkunç" olduğunu söyleyen Blinken, "Buça'da gördüğümüz şey bir vahşettir; serseri bir grubun rastgele bir eylemi değil, öldürmek, işkence ve tecavüz etmek amaçlı, kasıtlı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.