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    • Dünya
    • 05.04.2022 20:18
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    • 05.04.2022 20:18
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    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Buça gündemiyle Brüksel'e gitti: Sivil ölümleri ve Rusya'ya karşı atılacak adımlar...

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Buça'da sivil ölümlerini ve Rusya'ya karşı bundan sonra atılacak adımları NATO dışişleri bakanlarıyla değerlendirmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. İşte habere ilişkin detaylar...

    Blinken, Buça gündemiyle Brüksel’e gitti!

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Washington'dan hareketinden önce, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.



    Buça'daki sivil ölümlerinin "korkunç" olduğunu söyleyen Blinken, "Buça'da gördüğümüz şey bir vahşettir; serseri bir grubun rastgele bir eylemi değil, öldürmek, işkence ve tecavüz etmek amaçlı, kasıtlı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.



    Söz konusu saldırıya karışanların hesap vermesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Blinken, bu kapsamda delilleri toplamaya çalıştıklarını ve Rusya'ya yeni yaptırımların, Brüksel'deki görüşmelerde gündemde olacağını duyurdu.

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