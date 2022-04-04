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    Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Rus askerleri Kiev'in batısındaki Buça'da katliam yaptı

    Rus askerleri Kiev'in batısındaki Buça sivillerine ters kelepçe takarak kafalarına kurşun sıktı. 21. Yüzyıl’da yapılan bu vahşet dünyayı ayağa kaldırdı.

    ’Buça’ğda vahşet!

    Rusya, Kiev'in batısındaki Buça kentinde adeta sivil katliamı yaptı. Ukrayna ordusu, Ruslar'ın elinde olan şehri, önceki gün geri aldı. Ancak sokaklardaki vahşet görüntüleri yürekleri dağladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından şehirde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillerin görüntülerini paylaştı. "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı. Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin" diyerek dünyaya çağrı yaptı.



    SOKAKLAR CESET DOLU
    Sokaklar sivillerin cesetleriyle doldu. Saldırıda yakınlarını kaybedenler feryat etti. Rus zulmünün bitmesini istedi.



    Sosyal paylaşım sitelerinde, Buça'da sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü, kuyulara atıldığını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

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    Haberler Dünya Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Rus askerleri Kiev'in batısındaki Buça'da katliam yaptı
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