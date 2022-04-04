Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Rus askerleri Kiev'in batısındaki Buça'da katliam yaptı

Rusya, Kiev'in batısındaki Buça kentinde adeta sivil katliamı yaptı. Ukrayna ordusu, Ruslar'ın elinde olan şehri, önceki gün geri aldı. Ancak sokaklardaki vahşet görüntüleri yürekleri dağladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından şehirde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillerin görüntülerini paylaştı. "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı. Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin" diyerek dünyaya çağrı yaptı.