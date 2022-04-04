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    • Dünya
    • 04.04.2022 17:46
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    • 04.04.2022 18:36
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    ABD Başkanı Biden'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine 'Putin' çağrısı: Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi. Biden, Putin'i işaret ederek "Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici" dedi.

    ABD’den Putin çağrısı! Rusya’ya yeni yaptırımlar...

    ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinden Washington'a dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Putin'i daha önce "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiğini ve bu konuda haklı çıktığını belirten Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.

    Bir gazetecinin, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, bunun savaş suçu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

    ABD RUSYA'YA DAHA ÇOK YAPTIRIM UYGULAYACAK
    Putin'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi.

    Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

    Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

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    Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine 'Putin' çağrısı: Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda
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