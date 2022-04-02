Ukrayna duyurdu: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas krizi sonrası başlayan savaş 1 aydan fazla süreyi geride bıraktı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

"KİEV İŞGALDEN KURTARILDI"

Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.

TAM GÜVENLİ DEĞİL

Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.