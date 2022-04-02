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    • Dünya
    • 02.04.2022 21:38
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    • 02.04.2022 22:10
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    Ukrayna duyurdu: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

    AA
    Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı

    Rusya ve Ukrayna arasında Donbas krizi sonrası başlayan savaş 1 aydan fazla süreyi geride bıraktı.

    Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

    "KİEV İŞGALDEN KURTARILDI"
    Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

    İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.

    TAM GÜVENLİ DEĞİL
    Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.

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    Haberler Dünya Ukrayna duyurdu: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı
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