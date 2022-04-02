Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçlıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yayınladığı yeni video mesajda, geçici olarak Rusya'nın kontrolüne giren şehirlerde özgürlüklerini savunmak için sokaklara dökülenlerden övgü ile söz etti.

Zelenskiy, "Ne kadar çok kişi protesto ederse saldırganların özgürlüklerimizi yok etmesi o kadar zor olacak. Ortak mücadelemiz ortak zafer ile sonuçlanacak." dedi.