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    • Dünya
    • 03.04.2022 01:06
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    • 03.04.2022 01:06
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçlıyor"

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir video mesaj yayınladı. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçladığını söyledi ve Ukrayna halkının direnişinden övgü ile söz etti. Batılı ülkelere tepki gösteren Ukrayna lideri, "Bize yeterince füze savunma sistemi vermediler" dedi.

    Batı yeterince füze savunma sistemi vermedi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yayınladığı yeni video mesajda, geçici olarak Rusya'nın kontrolüne giren şehirlerde özgürlüklerini savunmak için sokaklara dökülenlerden övgü ile söz etti.

    Zelenskiy, "Ne kadar çok kişi protesto ederse saldırganların özgürlüklerimizi yok etmesi o kadar zor olacak. Ortak mücadelemiz ortak zafer ile sonuçlanacak." dedi.



    "BATI, BİZE YETERİNCE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ VERMEDİ"
    Zelenskiy, özellikle Mariupol'deki direnişin diğer kentlere zaman kazandırdığına dikkat çekti.



    Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçladığını belirten Zelenskiy, "Batı, bize yeterince füze savunma sistemi vermedi" diye konuştu.

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    Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçlıyor"
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