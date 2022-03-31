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    Hırsızlar sanal ortama da dadandı! Hackerler Ronin’e sızarak 173 bin 600 Ethereum ve 25.5 milyon USDC çaldı

    Hırsızlık, sanal ortama sıçradı! Hackerler, kripto para şirketi Ronin’e sızdı. 173 bin 600 Ethereum ve 25.5 milyon USDC çaldı! 625 milyon dolarlık olay dünyayı sarstı.

    Tarihi vurgun

    Kripto para çılgınlığı, sınır tanımadı. Artık hırsızlıklar bile sanal ortama sıçradı. 23 Mart'ta yaşanan olay ise dünyayı sarstı. Kripto para şirketi Ronin, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı! Sisteme sızan hackerlar, şirketin 625 milyon dolar değerindeki kripto parasını çaldı. Tarihin en büyük kripto soygununu gerçekleştiren hırsızlar, 173 bin 600 Ethereum ile 25.5 milyon USDC çaldı! Şirket, soyulduğunu çarşamba günü anladı! "Suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çeşitli devlet kurumlarıyla doğrudan çalışıyoruz" açıklaması yapıldı.



    'ÖZER' DİLEDİ
    Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, 40 bin kişiden 2 milyar dolar topladı. Nisan ayında Arnavutluk'a kaçtı. Mağdurlar, savcılığın kapısını çalarken, olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Firari CEO'nun şimdiye kadar 608 mağdura ödeme yaptığı ortaya çıktı. Avukatı Sevgi Erarslan, "15 milyon lira zarar giderildi" ifadesini kullandı.

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    Haberler Dünya Hırsızlar sanal ortama da dadandı! Hackerler Ronin’e sızarak 173 bin 600 Ethereum ve 25.5 milyon USDC çaldı
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