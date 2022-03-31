Hırsızlar sanal ortama da dadandı! Hackerler Ronin’e sızarak 173 bin 600 Ethereum ve 25.5 milyon USDC çaldı

Kripto para çılgınlığı, sınır tanımadı. Artık hırsızlıklar bile sanal ortama sıçradı. 23 Mart'ta yaşanan olay ise dünyayı sarstı. Kripto para şirketi Ronin, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı! Sisteme sızan hackerlar, şirketin 625 milyon dolar değerindeki kripto parasını çaldı. Tarihin en büyük kripto soygununu gerçekleştiren hırsızlar, 173 bin 600 Ethereum ile 25.5 milyon USDC çaldı! Şirket, soyulduğunu çarşamba günü anladı! "Suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çeşitli devlet kurumlarıyla doğrudan çalışıyoruz" açıklaması yapıldı.