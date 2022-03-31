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    • Dünya
    • 31.03.2022 10:15
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    • 31.03.2022 10:40
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    Cemal Kaşıkçı davasında son dakika! Savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti

    Son dakika haberi... Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmetti.

    Cemal Kaşıkçı davasında son dakika!

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini istedi.

    Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.

    NE OLMUŞTU?
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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