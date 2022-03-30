Prof. Dr. Mehmet Öz Senato seçimleri için The Dr. Oz Show programını sonlandırınca çalışanlar isyan bayrağını açtı

Kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, ABD'de en tanınan hekimler arasında yer aldı. Sunduğu The Dr. Oz Show, programıyla dünya çapında ün yaptı. Ancak bu kez, adını bir skandala yazdırdı! Ünlü cerrah, Pennsylvania'nın açık ABD Senatosu koltuğuna oturmak için kolları sıvadı. Siyasete yoğunlaşınca Dr. Oz programını sonlandırdı. Ancak iddiaya göre çalışanlarını zor durumda bıraktı. 13 yıldır programda görevli olan çalışanlar, yeni iş bulmakta zorlandıklarını ve kalan maaşlarını alamadıklarını açıkladı. "13 yıldır onun için çalışan insanlar şimdi yeni bir iş bulmak için çabalıyor. Maaşlarımızı alamadık. Tazminatımızı da ödemedi. Kaçar gibi bizi terk etti" ifadesini kullandı. ABD basını da skandalı gündeme taşıdı. "Kalp cerrahı kalpsiz çıktı" diye yazdı.