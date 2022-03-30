İngiltere'nin sağlık sisteminde büyük skandal! 201 bebek ve 9 anne kötü bakım nedeniyle hayatını kaybetti

201 BEBEK VE 9 ANNE ÖLDÜ

Bu uygulamalar neticesinde 201 bebek ve 9 annenin öldüğü ancak iyi bakım almaları durumunda bu anne ve bebeklerin hala hayatta olabileceği vurgulandı.

Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası'na konuya ilişin açıklamasında, "Doğum yapan her kadının güvenli bir doğum yapma hakkı var." diyerek ailelerin acısını paylaştığını söyledi.