Biden'ın 'kopya kağıdı' kameralara yakalandı! 'Zor Putin soruları ve cevapları'

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde... Ukrayna'ya verdiği desteği her fırsatta dile getiren ABD Başkanı Biden'ın Putin gafı ise bir türlü gündemden düşmüyor.
Avrupa temaslarının son gününde önce Polonya'nın başkenti Varşova'da Ukraynalı mültecileri ziyaret eden Biden daha sonra halka hitap etmiş ve burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili gündem olan ifadeler kullanmıştı.
Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kast ederek 'Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz' demişti.
ABD'li yetkililer her fırsatta bu açıklamanın 'Rusya'da rejim değişikliği çağrısı' olmadığının altını çizmiş Moskova ise bu sözlere çok sert bir yanıt vermişti.
BIDEN'DAN KOPYALI ÇÖZÜM
Görünen o ki Biden benzer bir gafa imza atmamak için ilginç bir önlem aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden kürsüye bu konu hakkında gelebilecek sorulara verilecek cevapları içeren bir kağıt ile çıktı.
O anlar çevredeki kameralara yansıdı. Notun başlığının ise 'Zor Putin soruları ve cevapları' olduğu görüldü.
Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada viral olurken ABD basını notlar için 'kopya kağıdı' benzetmesi yaptı. Pek çok Cumhuriyetçi siyasetçi bu görüntüyü sert dille eleştirdi.