Biden'ın 'kopya kağıdı' kameralara yakalandı! 'Zor Putin soruları ve cevapları'

BIDEN'DAN KOPYALI ÇÖZÜM

Görünen o ki Biden benzer bir gafa imza atmamak için ilginç bir önlem aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden kürsüye bu konu hakkında gelebilecek sorulara verilecek cevapları içeren bir kağıt ile çıktı.

O anlar çevredeki kameralara yansıdı. Notun başlığının ise 'Zor Putin soruları ve cevapları' olduğu görüldü.

Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada viral olurken ABD basını notlar için 'kopya kağıdı' benzetmesi yaptı. Pek çok Cumhuriyetçi siyasetçi bu görüntüyü sert dille eleştirdi.