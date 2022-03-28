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    Rusya-Ukrayna savaşında Rus askerleri tanklarıyla birlikte teslim oluyor

    Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Rusya'yı şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Bir Rus askeri, 7 bin 500 euro ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında bir tankla teslim oldu.

    Savaşmak istemiyo’Rus’

    Rusya, Kiev'den çekilmeye başladı. Tam 70 kilometre geri döndüğü açıklandı. Bu arada ölüm korkusu yaşayan Rus askerleri de bir bir teslim olmaya başladı. Adı Misha olan asker, arkadaşlarının kaçması ve komutanının kendisini vurmakla tehdit etmesi üzerine beyaz bayrağı salladı. Pazarlık yapıldı. 7 bin 500 sterlin ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında taraf değiştireceğini anlattı. Daha sonra bir buluşma noktası ayarlandı. Zırhlı araçla görüş alanına giren Misha, Ukrayna askerlerine yaklaştı. Tanktan atladı ve Zelenski'nin adamları arasına katıldı.



    KAFASINA 'TANK' ETTİ
    Rus 4. Panzer Tümeni Komutanı Albay Yershov, depodaki her 10 tanktan sadece birinin "az ya da çok" çalışır durumda olduğu mesajını aldı. Kafasına sıktı. İşgalin başından bu yana Yershov ile birlikte 7 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının öldüğü açıklandı.



    Rus askerleri, tanklarıyla birlikte teslim oluyor.



        MARİUPOL MELEĞİ
        Kristina Khoroshilova Rus güçlerine direndi. Hastane bombalanması sonucu rehin kalan yüzlerce kişiyi kurtarıp kahraman ilan edildi. Rusya'nın bomba, füze ve mermi yağmuru Mariupol'u yıktı. Şehrin mahzenlerinde saklanan aileler, günlerce dışarıya çıkamadı. 30 yaşındaki iki çocuk annesi Kristina Khoroshilova, insanı koridordan gidebilme imkanı varken, şehirde kaldı. 100'den fazla kişinin bodrumlardan güvenli bir yere çıkmasını sağladı. "Elimizden geldiğince çok insana yardım ettik. İnsanların korkmaması gerektiğini göstermek istedim. Bir bodrumda 100 kişiyle yaşadık. Dışarıda açık ateşlerde yemek pişirdik. Su yerine karları eritip içtik" diyerek yaşadıklarını anlattı. Tahliye sırasında gördükleri karşısında yüreğinin parçalandığını belirterek, "Üzerimize bomba yağacağından korktum. Yol kenarlarında cesetler vardı" ifadesini kullandı.



        İki çocuk annesi Kristina Khoroshilova, rehineleri kurtardı. Ülkede kahraman ilan edildi.



        OLENA'YI GÖRDÜK!
        Rusya'nın saldırısı sonrası Kharkiv'deki evi yerle bir olan öğretmen Olena Kurilo, 22 gün boyunca bodrumda saklandı. Şehirden dışarı çıkamadı. Geçtiğimiz günlerde Polonya'ya ulaştı. Göz doktoru Michal Bogocz, sağ gözüne ultrason taraması yaptı. Doktorlar Kurilo'nun gözünü kurtarmak veya bir kısmını geri getirmek için her türlü tedaviyi denemeye başladı.



            İYİ NİYETLİ EFENDİ
            Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncusu BM Unicef iyi niyet elçisi Orlando Bloom, Moldova'daki bir merkezde Ukraynalı mültecileri ziyaret etti. 1.8 milyondan fazla çocuğun savaş bölgesinden kaçmak zorunda kaldığını belirten oyuncu, "Ukrayna'daki savaşın dehşetinden ve korkusundan kaçan insanlarla tanıştım. Bazıları mahalesinin bombalandığını görmüş ve sevdiklerini geride bırakmış" dedi.

            NOTLAR
            Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı balıkçılar uyarıldı.
            ABD, Ukrayna sınırına 80 kilometre mesafede Polonya'ya patriot gönderdi.
            İsviçreli sigorta şirketi Zürich, sosyal ağlarda "Z" logosunu kaldırdı.
            Finlandiya, Rusya ile demiryolu yük taşımacılığını durdurdu.

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            Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
            Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşında Rus askerleri tanklarıyla birlikte teslim oluyor
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