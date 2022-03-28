Rusya-Ukrayna savaşında Rus askerleri tanklarıyla birlikte teslim oluyor

Rusya, Kiev'den çekilmeye başladı. Tam 70 kilometre geri döndüğü açıklandı. Bu arada ölüm korkusu yaşayan Rus askerleri de bir bir teslim olmaya başladı. Adı Misha olan asker, arkadaşlarının kaçması ve komutanının kendisini vurmakla tehdit etmesi üzerine beyaz bayrağı salladı. Pazarlık yapıldı. 7 bin 500 sterlin ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında taraf değiştireceğini anlattı. Daha sonra bir buluşma noktası ayarlandı. Zırhlı araçla görüş alanına giren Misha, Ukrayna askerlerine yaklaştı. Tanktan atladı ve Zelenski'nin adamları arasına katıldı.