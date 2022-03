Global vesayet rejimine çeyrek kala! Medya sahnelerinin siyasal aktörleri kimin senaryosunu oynuyor?

Medya sahnelerinin siyasal aktörleri bunlar işte!

Her gün ekranlardan bu adamların samimiyetleri silinmiş, imajları şişirilmiş görüntüleri akıyor....

Bir sözleri, diğerini tutmayan adamlar...

Sanki bir el bu şovu özellikle dizayn ediyor, öyle ki şu kriz döneminde kitlelere zerre güven vermesinler...

Öyle ki onları her gördüğümüzde "şunların devri bir an önce gelip geçsin!" diye dua edilsin...

Bizim hani "vesayet dönemi" dediğimiz dönemlerde içeride yaşadıklarımızdan çok tanıdık bir rüzgar bu...

Darbeciler çok sever bu siyasetçiler üzerinden siyaseti küçük düşürme numaralarını...

Ne yapar, eder bulurlar böyle tipleri...

Ve işte şimdi bu rüzgar bütün dünyada esiyor.

***

Pandemi, Ukrayna savaşı, bitmek bilmeyecek enflasyon, iklim tantanası, gıda tedarik zincirinin bozulması...

Ve şu devasa kriz tablosunun orta yerinde...

Siyasetçileri geçtim, doğrudan siyasetin bütün biçimlerinin "yetersizlik" izlenimi doğurmaya başlaması manidar değil mi?

Böyle giderse...

Yarın öbür gün, sistemin dışından sisteme yapılacak bir müdahale haklı görünecek. (Aslında bunu pandemide yaptılar ama kitleleri öyle korkuttular ki, DSÖ'nün "vesayet rejimini" kimse tam olarak idrak edemedi.)

O halde soruyorum...

Sırada ne var?

Sınırların, ihtiyaçların, üretim biçimlerinin üzerinde bir global vesayet mi?

