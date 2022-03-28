Global vesayet rejimine çeyrek kala! Medya sahnelerinin siyasal aktörleri kimin senaryosunu oynuyor?

Koronavirüs pandemisi, ekonomik bunalımlar, iklim tartışmaları ve gıda tedariğinde yaşanan sorunlar derken dünya son olarak Ukrayna savaşı ile çalkalandı.
Konusu geçen her küresel meselede de çeşitli tartışmalar ortaya atıldı, bunların bir senaryo olduğu bile yazıldı, çizildi.
Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, konuyu bugünkü köşesine taşıyarak "Sanki bir el bu şovu özellikle dizayn ediyor" dedi ve dikkat çeken tespitlerde bulundu.
Haşmet Babaoğlu'nun yazısı şu şekilde:
Yüksek ökçeli kadın ayakkabıları ve deri şortlu sahne şovlarından kamuflaj giysili savaş kahramanlığına (!) sıçratılan Zelensky...
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Cılız bir gizli servis memuru fiziğinden Sibirya'nın buzlu sularında yıkanan kaslı bir lidere dönüşmüşken birdenbire fena halde asabi ve içine kapanık bir diktatör olarak resmedilmeye başlanan Putin...
Dahası var...
"Centilmen"lerin ülkesini yöneten köy ağası Boris Johnson...