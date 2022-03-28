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    • Dünya
    • 28.03.2022 09:08
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    • 28.03.2022 09:18
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    Global vesayet rejimine çeyrek kala! Medya sahnelerinin siyasal aktörleri kimin senaryosunu oynuyor?

    Pandemi, Ukrayna savaşı, enflasyon, iklim tartışmaları, gıda tedarik zincirinin bozulması derken dünya birkaç yıldır büyük bir değişim yaşanıyor, gün dengeleri derinden sarsılıyor. "Global vesayet rejimine çeyrek kala!" adlı bir köşe yazısıyla konuyu bugünkü gündemine alan Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, "Sanki bir el bu şovu özellikle dizayn ediyor" diyerek siyasi aktörlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    Global vesayet rejimine çeyrek kala!

    Koronavirüs pandemisi, ekonomik bunalımlar, iklim tartışmaları ve gıda tedariğinde yaşanan sorunlar derken dünya son olarak Ukrayna savaşı ile çalkalandı.

    Konusu geçen her küresel meselede de çeşitli tartışmalar ortaya atıldı, bunların bir senaryo olduğu bile yazıldı, çizildi.

    Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, konuyu bugünkü köşesine taşıyarak "Sanki bir el bu şovu özellikle dizayn ediyor" dedi ve dikkat çeken tespitlerde bulundu.



    Haşmet Babaoğlu'nun yazısı şu şekilde:

    Yüksek ökçeli kadın ayakkabıları ve deri şortlu sahne şovlarından kamuflaj giysili savaş kahramanlığına (!) sıçratılan Zelensky...
    Devlet uçaklarına binerken merdivenlerden kayan, basın toplantılarında ne dediğini unutan ve gücü hakkında türlü şüpheler uyandıran bir Başkan olmaktan, Batı'nın liderliğine soyunmaya itilen Biden...


    Cılız bir gizli servis memuru fiziğinden Sibirya'nın buzlu sularında yıkanan kaslı bir lidere dönüşmüşken birdenbire fena halde asabi ve içine kapanık bir diktatör olarak resmedilmeye başlanan Putin...
    Dahası var...
    "Centilmen"lerin ülkesini yöneten köy ağası Boris Johnson...


        "Artiz"likleri artık baygınlık veren Macron...



        Medya sahnelerinin siyasal aktörleri bunlar işte!
        Her gün ekranlardan bu adamların samimiyetleri silinmiş, imajları şişirilmiş görüntüleri akıyor....
        Bir sözleri, diğerini tutmayan adamlar...
        Sanki bir el bu şovu özellikle dizayn ediyor, öyle ki şu kriz döneminde kitlelere zerre güven vermesinler...
        Öyle ki onları her gördüğümüzde "şunların devri bir an önce gelip geçsin!" diye dua edilsin...
        Bizim hani "vesayet dönemi" dediğimiz dönemlerde içeride yaşadıklarımızdan çok tanıdık bir rüzgar bu...
        Darbeciler çok sever bu siyasetçiler üzerinden siyaseti küçük düşürme numaralarını...
        Ne yapar, eder bulurlar böyle tipleri...
        Ve işte şimdi bu rüzgar bütün dünyada esiyor.

        ***

        Pandemi, Ukrayna savaşı, bitmek bilmeyecek enflasyon, iklim tantanası, gıda tedarik zincirinin bozulması...
        Ve şu devasa kriz tablosunun orta yerinde...
        Siyasetçileri geçtim, doğrudan siyasetin bütün biçimlerinin "yetersizlik" izlenimi doğurmaya başlaması manidar değil mi?
        Böyle giderse...
        Yarın öbür gün, sistemin dışından sisteme yapılacak bir müdahale haklı görünecek. (Aslında bunu pandemide yaptılar ama kitleleri öyle korkuttular ki, DSÖ'nün "vesayet rejimini" kimse tam olarak idrak edemedi.)
        O halde soruyorum...
        Sırada ne var?
        Sınırların, ihtiyaçların, üretim biçimlerinin üzerinde bir global vesayet mi?

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        Haberler Dünya Global vesayet rejimine çeyrek kala! Medya sahnelerinin siyasal aktörleri kimin senaryosunu oynuyor?
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