Rusya'nın açıklamasına Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama: Ordu geri çekilmedi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Azerbaycan'ın egemen topraklarının bir parçası olan Ferruh köyü ve çevresindeki tepelerdeki mevzilerde herhangi bir değişiklik olmadığı, Azerbaycan ordusunun geri çekilmediği bildirildi.

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının "ateşkesin Azerbaycan tarafından ihlal edildiği" iddiasının da asılsız olduğu belirtilerek, Azerbaycanlı askerler arasında herhangi bir yaralanmanın olmadığına dikkat çekildi.