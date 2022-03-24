Teknoloji devlerine şok! AB dijital platformlara katı kurallar getiriyor

Avrupa'da faaliyet gösteren, piyasa değeri en az 75 milyar avro olan, yıllık cirosu 7,5 milyar avronun üzerinde bulunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

Bu şirketler, Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek. Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri önlenecek.

Bu platformların gelecekte kendilerine rakip olabilecek firmaları satın almaları da sınırlandırılacak. Platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.