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    Rusya ilk kez Ukrayna'da ilk kez asker kaybettiğini açıkladı! Ortalık karıştı

    Rusya, Ukrayna'da zor durumda kaldı. Rusya, ilk kez Ukrayna’da 10 bin civarında asker kaybettiğini açıkladı. Bunlardan 13’ünün komutan olduğu ortaya çıktı. Ortalık karıştı...

    A’kill’ara ziyan!

    Rusya, Ukrayna'da zor durumda kaldı. Kiev yönetimi, 14 bin Rus askeri öldürdüklerini açıkladı. Rusya'da ise ilk kez bir liste yayınlandı. Daha önce ölü sayısını gizli tutan ve 2 Mart'ta sadece 498 ölümü kabul eden Moskova, Komsomolskaya Pravda'nın açıkladığı liste karşısında panik yaşadı. Gazete, savaşın başladığı günden itibaren Ukrayna'da 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığını yazdı. Ölenlerin arasında 13 komutanın olduğu da hatırlatıldı. Gazete haberi, Putin'i telaşlandırdı. Tepki üzerine internetteki haber çıkarıldı. Ancak dünya medyası, Pravda'yı kaynak göstererek listeyi yayınladı. Putin'in kısa sürede zafer beklediği, ancak sert direnişle karşılaşıp binlerce askerin ölümü karşısında zor durumda kaldığı hatırlatıldı. Rusya'nın ölen Rus askerlerinin cesetlerini, ölü sayısını gizlemek için geceleri Belarus üzerinden trenler ve ambulanslarla gizlice taşıdığı yayınlandı. Ölen Ruslar arasında beş generalin yanı sıra, seçkin paraşütçü birliklerinden olanlar da dahil olmak üzere diğer üst düzey komutanlar var.



    RUSYA'DAN NÜKLEER SİLAH ÇIKIŞI
    Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanacak' iddiasına cevap verdi. Rusya'nın nükleer silahları sadece varlığı tehit altına girerse kullanacağını söyledi.



    SİNİR BOZUCU
    Rus Ordusu, Donbas bölgesinden sonra, Karadeniz'in kuzey sahillerini tümden işgal etmek istedi. Önce Mariupol'e girdi. Azak Deniz'inde hakimiyeti ele geçirdi. Ardından Herson'u yerle bir etti. Şimdi de Karadeniz'deki donanmaya emir veren Putin, Odessa'yı hedef seçti. Dün Odessa'nın sivil bölgelerine, denizden peş peşe bomba gönderildi. Saldırı sonrası bazı evlerin yıkıldığı bildirildi. Moskova'nın Odessa'yı ele geçirmesi halinde, Ukrayna'nın Karadeniz'deki kıyılarını tamamen kaybedeceği kaydedildi.



        İSPAN'YAĞ'
        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle, dünya genelinde gıda temin sorunları meydana geldi. Almanya'dan sonra İspanya'da da ayçiçek yağı stoklarındaki azalma, vatandaşları tedirgin etti. Rafların boşaldığı dikkati çekti.



        NAZİ YANİ!
        İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından 4 ayrı toplama kampında esir tutulan 96 yaşındaki Boris Romanchenko'nun kötü kaderi yakasını bırakmadı. Yaşlı adam, Harkov'daki evinde Rus saldırısı sonrası çıkan yangından kurtarılamadı.



        UKRAYNALI NİGHTİNGALE
        Ukraynalı anne ve Rus bir babadan dünyaya gelen Dr. Iryna Rybinkina (40), ailesini Londra'da bıraktı. İrlanda'da sağlık yardımları topladı. 8 ambulans bulmayı başardı. Kalp monitörleri, kanüller, ventilatörler, ultrason ve aspirasyon makineleri, laparoskopik aletler, iğneler, anestezikler, matkaplar, göğüs ve cerrahi aletlerini araçlara yükleyip Ukrayna'ya ulaştırdı. Askerlere çare olmaya başladı. Ukraynalı Florence Nightingale olmayı başardı.



            İngiliz Florence Nightingale, 19. Yüzyıl'da Kırım Savaşı'nda hemşireleri eğitip organize etmişti.

            NOTLAR
            Zelenski "Putin ile Kırım ve Donbas'ı konuşmaya hazırım" dedi.
            AB, 5 bin askerden oluşan birlik kuracaklarını açıkladı.
            Le Figaro, Bayraktar TB2'nin, Ukrayna direnişinin anahtarı olduğunu yazdı.
            Ukrayna: Rusya'nın 3 günlük yemek ve mühimmat stoğu kaldı.

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