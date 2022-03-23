Rusya ilk kez Ukrayna'da ilk kez asker kaybettiğini açıkladı! Ortalık karıştı

Rusya, Ukrayna'da zor durumda kaldı. Kiev yönetimi, 14 bin Rus askeri öldürdüklerini açıkladı. Rusya'da ise ilk kez bir liste yayınlandı. Daha önce ölü sayısını gizli tutan ve 2 Mart'ta sadece 498 ölümü kabul eden Moskova, Komsomolskaya Pravda'nın açıkladığı liste karşısında panik yaşadı. Gazete, savaşın başladığı günden itibaren Ukrayna'da 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığını yazdı. Ölenlerin arasında 13 komutanın olduğu da hatırlatıldı. Gazete haberi, Putin'i telaşlandırdı. Tepki üzerine internetteki haber çıkarıldı. Ancak dünya medyası, Pravda'yı kaynak göstererek listeyi yayınladı. Putin'in kısa sürede zafer beklediği, ancak sert direnişle karşılaşıp binlerce askerin ölümü karşısında zor durumda kaldığı hatırlatıldı. Rusya'nın ölen Rus askerlerinin cesetlerini, ölü sayısını gizlemek için geceleri Belarus üzerinden trenler ve ambulanslarla gizlice taşıdığı yayınlandı. Ölen Ruslar arasında beş generalin yanı sıra, seçkin paraşütçü birliklerinden olanlar da dahil olmak üzere diğer üst düzey komutanlar var.