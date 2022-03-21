Ukrayna'da bulunan Türk fırıncı 13 gün sığınakta kalarak ekmek pişirdi! Türkiye'ye ulaştığında sevinçten ağladı

Rusya, Ukrayna'da ülkenin güneydoğusundaki en büyük liman kenti Mariupol'ü hedef aldı. 500 bin nüfuslu şehirde hastanelere, tiyatro binasına, okullara bomba yağdırdı. Gıda sıkıntısı çeken halkın güvenli bir şekilde tahliyesi için onlarca diplomatik girişim yapıldı. Mariupol'den tahliye edilen 86 Türk arasında bulunan Adıyamanlı fırıncı Mehmet ile Kahramanmaraşlı dönerci Yener, 13 gün boyunca sığınakta zor şartlar altında siviller ve askerler için ekmek yaptı. Ukrayna'da gündeme oturan görüntülerle ilgili konuşan döner ustası Yener, "13 gün boyunca eşim ve çocuğum evin altındaki sığınakta kaldı. Elektrik, su yoktu. Telefonlarımız çekmiyordu. Kimseyle iletişim kuramadık. Şehrin her noktası vuruldu. 16 yıldır yaşadığım güzel şehir yerle bir oldu. Cehennemi yaşadık" ifadesini kullandı.
Bodrumda ilkel şartlarda hamur açıp ekmek pişirdiler. Askerlere gönderdiler.
BAYRAK ASTILAR
Yener "Araçlarımıza Türk bayrakları astık. Yıllarca yaşadığım bu güzel şehirden kaçarak çıkmak zorunda kaldım. Geride binlerce kişi kaldı. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.