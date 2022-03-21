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    Ukrayna'da bulunan Türk fırıncı 13 gün sığınakta kalarak ekmek pişirdi! Türkiye'ye ulaştığında sevinçten ağladı

    Türk fırıncı ve dönerci, 13 gün sığınakta saklandı. Bombaların altında insanlara ekmek pişirip dağıttı. Türkiye’ye ulaştıklarında sevinçten ağladı...

    Cehennemi yaşadılar!

    Rusya, Ukrayna'da ülkenin güneydoğusundaki en büyük liman kenti Mariupol'ü hedef aldı. 500 bin nüfuslu şehirde hastanelere, tiyatro binasına, okullara bomba yağdırdı. Gıda sıkıntısı çeken halkın güvenli bir şekilde tahliyesi için onlarca diplomatik girişim yapıldı. Mariupol'den tahliye edilen 86 Türk arasında bulunan Adıyamanlı fırıncı Mehmet ile Kahramanmaraşlı dönerci Yener, 13 gün boyunca sığınakta zor şartlar altında siviller ve askerler için ekmek yaptı. Ukrayna'da gündeme oturan görüntülerle ilgili konuşan döner ustası Yener, "13 gün boyunca eşim ve çocuğum evin altındaki sığınakta kaldı. Elektrik, su yoktu. Telefonlarımız çekmiyordu. Kimseyle iletişim kuramadık. Şehrin her noktası vuruldu. 16 yıldır yaşadığım güzel şehir yerle bir oldu. Cehennemi yaşadık" ifadesini kullandı.



    Bodrumda ilkel şartlarda hamur açıp ekmek pişirdiler. Askerlere gönderdiler.



    BAYRAK ASTILAR
    Yener "Araçlarımıza Türk bayrakları astık. Yıllarca yaşadığım bu güzel şehirden kaçarak çıkmak zorunda kaldım. Geride binlerce kişi kaldı. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.



        OKULA BOMBA
        Rus güçleri, önceki gün de Mariupol'de 400 kişinin sığındığı sanat okulunu da hedef aldı. Mariupol Belediyesi yetkilileri, kadın, çocuk ve yaşlıların sığındığı okula yaklaşık 400 kişinin sığındığı, bombardıman sonrasında enkaz altında kalanlar olduğu, ölü veya yaralı sayısının henüz bilinmediğini açıkladı.



        KARABAĞ RUHU UKRAYNA'DA
        İtalya'da yaşayan Azerbaycanlı Vugar Dosmammadov, önce Karabağ'a gitti. Ülkesi için savaştı. Şimdi de Kızılhaç aracılığı ile Lviv'e geldi. Tren İstasyonu'nda sivillere yardım etmeye başladı. 5 dil bilen Dosmammadov, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hasta insanlar var. Dram çok büyük" dedi.



        ABD'DEN NOTLAR GARİP TEKLİF
        İngiliz yayın kuruluşu Reuters'a konuşan 3 yetkili, ABD'nin gayri resmi olarak Türkiye'ye Rusya'dan satın aldıkları S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesini önerdiğini söyledi. Yetkililer S-400'lerin Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna orduları tarafından kullanılabileceğini de dile getirdi. Ancak Ankara'nın bu öneriyi geri çevirdiği kaydedildi. Bu önerinin Türkiye için karşılığı olmadığı belirtildi.



            POTİN MODASI
            Rus lider Vladimir Putin'in, tam bir marka tutkunu olduğu ortaya çıktı. İtalyan Loro Piana markayı tercih eden Putin, 10 bin sterlinlik kaban (195 bin TL) ve Kiton'un 2.400 sterlinlik kazağı (47 bin TL) ile halkın karşısına çıktı. Büyük eleştiri aldı. Rus liderin 8.800 sterlinlik saat (172 bin TL) ve 605 sterlinlik spor ayakkabıları (12 bin TL) da tercih ettiği anlaşıldı.



            RUS KAPTAN ÖLDÜRÜLDÜ
            Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Filosu komutan yardımcısını Andrey Paliy'i (51) öldürdüğünü açıkladı. Paliy'in, savaşta kaybedilen ilk kıdemli deniz subayı olduğu vurgulandı. Daha önce de Moskova'nın 8 rütbeli askeri Ukrayna güçleri tarafından öldürülmüştü!

            TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN
            DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucuk faaliyetlerine devam ettiğini belirterek "Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.


            NOTLAR
            BM, "10 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi" açıklaması yaptı.
            Rusya ile Ukrayna, 10 insani koridor kurulması konusunda anlaştı.
            Moldova sınırında Palanca köyündeki kamp alanında sığınmacıların dondurucu soğukla mücadele ettiği bildirildi.
            Zelenski, "Sokaklar cansız bedenlerle dolu. 4 bin Rus askeri öldürüldü" dedi.
            Rusya, Harkov kentini de yeniden bombalamaya başladı.

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            Haberler Dünya Ukrayna'da bulunan Türk fırıncı 13 gün sığınakta kalarak ekmek pişirdi! Türkiye'ye ulaştığında sevinçten ağladı
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