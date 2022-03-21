Ukrayna'da bulunan Türk fırıncı 13 gün sığınakta kalarak ekmek pişirdi! Türkiye'ye ulaştığında sevinçten ağladı





RUS KAPTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Filosu komutan yardımcısını Andrey Paliy'i (51) öldürdüğünü açıkladı. Paliy'in, savaşta kaybedilen ilk kıdemli deniz subayı olduğu vurgulandı. Daha önce de Moskova'nın 8 rütbeli askeri Ukrayna güçleri tarafından öldürülmüştü!



TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN

DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucuk faaliyetlerine devam ettiğini belirterek "Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.



NOTLAR

BM, "10 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi" açıklaması yaptı.

Rusya ile Ukrayna, 10 insani koridor kurulması konusunda anlaştı.

Moldova sınırında Palanca köyündeki kamp alanında sığınmacıların dondurucu soğukla mücadele ettiği bildirildi.

Zelenski, "Sokaklar cansız bedenlerle dolu. 4 bin Rus askeri öldürüldü" dedi.

Rusya, Harkov kentini de yeniden bombalamaya başladı.