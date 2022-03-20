Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.03.2022 21:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2022 21:03
    ABONE OL

    ABD'nin Arkansas eyaletinde silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde dehşet veren bir silahlı saldırı meydana geldi. Açık hava etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

    AA
    ABD’nin Arkansas eyaletinde silahlı saldırı!

    ABD'nin Arkansas eyaletindeki açık hava etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Arkansas'ın Dumas bölgesinde düzenlenen araba gösterisinde silahla ateş açıldığı aktarıldı.

    Bunun sonucunda en az 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

    Arkansas Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve kalabalığa ateş etmiş olma ihtimali bulunan başka zanlıların da arandığı bildirildi.

    Polis, rastgele açılan ateş sonucu yaralanan 24 kişinin sağlık durumları hakkında detay vermedi.

    Yerel bir internet sayfasında, Dumas'taki araba gösterisinin çocuklara burs ve okul malzemeleri temin etmek için her yıl düzenlendiği, 16 yıldır yapılan etkinliklerde ilk defa böyle bir hadise yaşandığı kaydedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fenerbahçe Konyaspor’u yendi
    Haberler Dünya ABD'nin Arkansas eyaletinde silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
        SON DAKİKA