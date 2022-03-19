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    • Dünya
    • 20.03.2022 06:10
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    • 20.03.2022 06:18
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    Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Zelenskiy'den son dakika müzakere açıklaması: Artık daha çok ilgileniyoruz

    Son dakika haberi | Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta 25'inci güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yayınladığı mesajda 14 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Zelenskiy müzakerelere dikkat çekerek "Ukrayna barışçıl çözüm aradı" derken, son 24 saatte 9 binden fazla kişinin de savaş bölgelerinden tahliye edildiği duyuruldu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, ülkesinde 562 Rus askerinin esir olarak tutulduğunu da açıkladı. İşte Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin dakika dakika son gelişmeler...

    Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 25. gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda Ukrayna ordusunun başarılarına ve saldırılarda şu ana kadar 14 binden fazla Rus askerinin öldüğü belirterek Rus annelerine ve babalarına çağrı yaptı.

    Konuşmasında barış müzakerelerine işaret eden Zelenskiy, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan hayatı paha biçilemez" dedi.

    Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle her gün Ukrayna ve dünya kamuoyuna seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıların 24. gününe dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Rusya'nın Chornobaivka kentinde saldırılarına karşı Ukrayna ordusunun gösterdiği başarılardan bahseden Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 24. günü sona erdi. Ukraynalılar, onlarca yıldır farklı bölgelerde ve farklı koşullarda savaşan bir ordudan daha profesyonelce savaşmayı bildiklerini kanıtlıyor. Ukrayna'ya gönderilen çok sayıda teçhizat ve askere, yetenek ve cesaretle yanıt veriyoruz. Bu nedenle örneğin Chornobaivka savaşı tarihe geçecektir. Burası, Rus ordusunun ve komutanlarının kendilerini tam olarak gösterdikleri bir yer. Ordumuz, Chornobaivka yakınlarında işgalcileri altı kez yok etti. Altı kez! Ve hala oraya geliyorlar" ifadelerini kullandı.



    Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki saldırılarına değinerek bu saldırıların bir savaş suçu olduğunu işaret eden Zelenskiy, "Mariupol ablukası, savaş suçlarının tarihine geçecek. İşgalcilerin barışçıl bir kente bunu yapması, yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir terördür. Ukraynalılar bunu dünyaya ne kadar çok anlatırsa, biz de o kadar çok destek buluruz. Rusya, Ukrayna'ya karşı terörü ne kadar çok kullanırsa, onun için sonuçları o kadar kötü olacaktır" dedi.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        00.27 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.

        Vereşuk, yerel bir televizyonda ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu, bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü vurguladı.

        Ülkedeki Rus savaş esirleri ve cesetleri ile ilgili verilerin hazırlanarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne iletildiğini ifade eden Vereşuk, ayrıca çoğu Rus esirlerin esaretten sonra Rusya'ya dönmek istemediğini dile getirdi.

        23.46 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, son 24 saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerden 6 bin 623 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

        21.19 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Özel Temsilcisi Bektum Rostam ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

        20.31 FIFA, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya bir milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu.

        20.23 UKRAYNA: 190 BİN SİVİL TAHİYE EDİLDİ
        Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, sivillerin tahliyeleri de devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesine ilişkin açıklama yaparak, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcından bu yana insani yardım koridorları aracılığıyla 190 bin sivil ülkeden tahliye edildi. Kiev ve Luhansk bölgelerindeki koridorlar aracılığıyla tahliyeler bugün başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ancak kuşatma altındaki doğu liman kenti Mariupol'de Rus birlikleri, otobüslerin geçmesine izin vermedi" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Dünya Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Zelenskiy'den son dakika müzakere açıklaması: Artık daha çok ilgileniyoruz
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