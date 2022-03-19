Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Zelenskiy'den son dakika müzakere açıklaması: Artık daha çok ilgileniyoruz

Konuşmasında barış müzakerelerine işaret eden Zelenskiy, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan hayatı paha biçilemez" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle her gün Ukrayna ve dünya kamuoyuna seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıların 24. gününe dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Rusya'nın Chornobaivka kentinde saldırılarına karşı Ukrayna ordusunun gösterdiği başarılardan bahseden Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 24. günü sona erdi. Ukraynalılar, onlarca yıldır farklı bölgelerde ve farklı koşullarda savaşan bir ordudan daha profesyonelce savaşmayı bildiklerini kanıtlıyor. Ukrayna'ya gönderilen çok sayıda teçhizat ve askere, yetenek ve cesaretle yanıt veriyoruz. Bu nedenle örneğin Chornobaivka savaşı tarihe geçecektir. Burası, Rus ordusunun ve komutanlarının kendilerini tam olarak gösterdikleri bir yer. Ordumuz, Chornobaivka yakınlarında işgalcileri altı kez yok etti. Altı kez! Ve hala oraya geliyorlar" ifadelerini kullandı.