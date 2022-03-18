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    • Dünya
    • 18.03.2022 08:42
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    • 18.03.2022 08:42
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna açıkladı: Rusya Beşşar Esed'in askerlerini topluyor!

    Son dakika haberi! Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23. güne girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi. Şehir alevler altında kalırken 2 kişinin öldüğü bildirildi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika haber ve gelişmeler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23. güne girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."

    Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı.


    İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER


    08.33: Kanada, Ukrayna'dan gelenlerin ülkede yalnızca üç yıl kalmasına izin verecek. CTV News'in haberine göre, Ottawa hükümeti, başlangıçta Ukraynalılara iki yıl kalma fırsatı vermek istedi, ancak daha sonra süreyi üç yıla uzatmaya karar verdi.



    07.50: Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın kenti Lyiv'de bu sabah patlama sesleri duyuldu.

    07.15: Ukrayna, dün ülkenin güneyindeki Mariupol şehrinde sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatro binasının Rusya tarafından bombalandığını bildirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, BBC'ye yaptığı açıklamada, yaralı sayısının henüz netleşmediğini ancak saldırı sırasında binada 1000 ila 1200 kişinin bulunduğunu belirtti.

    BBC'ye konuşan bölge milletvekili Dmitro Gurin, "Görünen o ki pek çok kişi kurtuldu" dedi. ABD merkezli Maxar tarafından yayımlanan 14 Mart'ta çekilen uydu görüntülerinde, Rus jetlerini uyarmak için tiyatro binasının bahçesinde büyük harflerle Rusça "çocuk" yazılmış alanlar görülüyor.

        07.00: İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'daki saldırı gücünü korumakta zorlandığını açıkladı. Bakanlık'ın raporuna göre lojistik sorunlar, Rusya'nın Ukrayna işgalinin güç kaybetmesine yol açıyor. Askerlerin ilerlemekte zorluk yaşaması yüzünden öndeki güçlere gıda ve benzin gibi temel ihtiyaçları ulaştıramadığı öne sürüldü. Ukrayna'nın sürekli karşı saldırıda bulunmasının Rus askerlerini arz hatlarını korumaya ittiği belirtildi. Daha önce ABD de Rusya'daki askerlerin Ukrayna'daki ilerleyişinin donduğunu dile getirmişti.

        02.50: Rusya'nın, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da ortaya çıktığı iddia edilen biyolojik laboratuvarların görüşülmesi için bugün BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

        00.53: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna savaşın durdurulması için barışçıl diyalogun önemini değerlendirdi.

        Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile diyaloğumuz devam etti" ifadelerine yer verdi.

        Rusya'nın saldırılarına karşı mücadelede, özellikle savunma alanında halka yönelik destek konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Barışçıl diyaloğun sürdürülmesine özel önem verilmektedir. Savaş karşıtı koalisyonu güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

        23.49: Kiev'in kent merkezine henüz giremeyen Rus ordusu, kent dışındaki kırsal bölgelere konuşlandı. Rus ordusu Kiev kentinin hemen dışındaki bir akaryakıt istasyonunu vurdu.

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        Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna açıkladı: Rusya Beşşar Esed'in askerlerini topluyor!
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