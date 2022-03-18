Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna açıkladı: Rusya Beşşar Esed'in askerlerini topluyor!

Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı.



İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER



08.33: Kanada, Ukrayna'dan gelenlerin ülkede yalnızca üç yıl kalmasına izin verecek. CTV News'in haberine göre, Ottawa hükümeti, başlangıçta Ukraynalılara iki yıl kalma fırsatı vermek istedi, ancak daha sonra süreyi üç yıla uzatmaya karar verdi.





07.50: Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın kenti Lyiv'de bu sabah patlama sesleri duyuldu.