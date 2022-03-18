Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna açıkladı: Rusya Beşşar Esed'in askerlerini topluyor!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23. güne girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."
Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı.
İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
08.33: Kanada, Ukrayna'dan gelenlerin ülkede yalnızca üç yıl kalmasına izin verecek. CTV News'in haberine göre, Ottawa hükümeti, başlangıçta Ukraynalılara iki yıl kalma fırsatı vermek istedi, ancak daha sonra süreyi üç yıla uzatmaya karar verdi.
07.50: Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın kenti Lyiv'de bu sabah patlama sesleri duyuldu.
07.15: Ukrayna, dün ülkenin güneyindeki Mariupol şehrinde sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatro binasının Rusya tarafından bombalandığını bildirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, BBC'ye yaptığı açıklamada, yaralı sayısının henüz netleşmediğini ancak saldırı sırasında binada 1000 ila 1200 kişinin bulunduğunu belirtti.
BBC'ye konuşan bölge milletvekili Dmitro Gurin, "Görünen o ki pek çok kişi kurtuldu" dedi. ABD merkezli Maxar tarafından yayımlanan 14 Mart'ta çekilen uydu görüntülerinde, Rus jetlerini uyarmak için tiyatro binasının bahçesinde büyük harflerle Rusça "çocuk" yazılmış alanlar görülüyor.