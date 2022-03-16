Elon Musk, Putin'i dövüşe çağırmıştı! Rusya'dan misilleme geldi: Sen küçük şeytansın! Çeçen Lider Kadirov da düelloya katıldı

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'tan ilginç bir paylaşım geldi. Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu ve onu teke tek dövüşe davet ettti. Elon Musk'a cevaplar da gecikmedi. İlk olarak Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Musk'ın tweetini alıntılayarak bir dörtlük paylaştı. Paylaşımın ardından iki isim atışmaya başladı.
KAFES DÖVÜŞÜ...
Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Vladimir Putin, seni Ukrayna için düelloya davet ediyorum çok ciddiyim" ifadelerine yer verdi. Elon Musk'ın bu sözleri kısa süre içerisinde gündem olurken sosyal medya kullanıcıları "Patron çıldırdı, kafes dövüşüne çağırdı" yorumunda bulundu.
SAVAŞÇINI SEÇ
Rogozin, Musk'ın davetini alıntılayarak ünlü şair ve yazar Aleksandr Puşkin'in "The Tale of the Priest and of His Workman Balda" eserinden şu dizeleri paylaştı: Bunun ardından Musk'tan cevap gecikmedi: Musk, Rogozin'in paylaşımının altına Putin'in ayıya bindiği ve kendisinin Flamethrower'la oynadığı görseli "Savaşçını seç" yazısıyla koyarak şunları yazdı. "Görüyorum ki, zorlu bir müzakerecisiniz! Tamam, görüntüleme başına %10 daha fazla ödeme yapabilirsiniz." Ayısını bile getirebilir.