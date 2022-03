Elon Musk, Putin'i dövüşe çağırmıştı! Rusya'dan misilleme geldi: Sen küçük şeytansın! Çeçen Lider Kadirov da düelloya katıldı

SAVAŞÇINI SEÇ

Rogozin, Musk'ın davetini alıntılayarak ünlü şair ve yazar Aleksandr Puşkin'in "The Tale of the Priest and of His Workman Balda" eserinden şu dizeleri paylaştı: Bunun ardından Musk'tan cevap gecikmedi: Musk, Rogozin'in paylaşımının altına Putin'in ayıya bindiği ve kendisinin Flamethrower'la oynadığı görseli "Savaşçını seç" yazısıyla koyarak şunları yazdı. "Görüyorum ki, zorlu bir müzakerecisiniz! Tamam, görüntüleme başına %10 daha fazla ödeme yapabilirsiniz." Ayısını bile getirebilir.