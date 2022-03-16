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    • Dünya
    • 17.03.2022 06:35
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    • 17.03.2022 19:53
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya'dan bomba iddia: ABD Ukrayna'da biyolojik silah üretiyor! Kiev'de büyük yangın...

    Son dakika haberi! Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 22. güne girildi. ABD basınınına göre Rusya'nın savaşın başladığı günden itibaren kaybettiği 7 bin asker ABD'nin 20 yıllık Afganistan ve Irak işgallerinde kaybettiği askerden daha fazla. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'daki askeri biyolojik projelerin finansmanını doğrudan sağladığına dair belgeler paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Washington'un Ukrayna'daki tesislerde biyolojik silah bileşenleri ürettiğine inandıklarını vurguladı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika haber ve gelişmeler.

    takvim.com.tr
    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 22. güne girildi. Kiev'e gelen ilk yabancı liderler Zelenskiy ile buluştu. Ukrayna lideri ABD'ye seslenerek "11 Eylül'ü hatırlayın" dedi ve hava sahasının kapatılmasını istedi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika haber ve gelişmeler.

    UKRAYNA NATO'YA KATILACAK MI?
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararı." açıklamasında bulundu. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife aldığını ifade ederek, "Rusya'nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız" dedi. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.


    TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN YENİDEN SAĞLANMASI
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti. Zelenskiy, gece yayımladığı video mesajında, önceliğin Ukrayna devletinin gerçek korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması." dedi.

    Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş alanında ölmektense silahlarını bırakmalarını önerdi. Zelenskiy, "Silahını bırakan her Rus askeri, bir şans elde edecek. Hayatta kalma şansı. Özellikle onlara sesleniyorum. Bu savaşın kazanına atılan askerlere. Ve hala kendini koruma içgüdüsü olan diğer Rus askerlerine. Silahlarınızı bırakın. Bu, savaş alanında, bizim topraklarımızda ölmekten iyidir." diye konuştu.

    Rus uçaklarının, kuşatılmış Mariupol'daki yüzlerce insanın saklandığı tiyatroya kasıtlı olarak güçlü bir bomba attığını ve bunun sonucunda binanın yıkıldığını vurgulayan Zelenskiy, "Ölü sayısı henüz bilinmiyor. Rusya'nın halkımıza, Mariupol'umuza, Donetsk bölgemize yaptıklarından dolayı kalbim parçalanıyor. Rusya vatandaşları. Mariupol ablukanızın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad ablukasından farkı nedir?" ifadesini kullandı.

    Uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus ekonomisinin hala Ukrayna'da "savaş makinesini" tutmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, bu nedenle Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyacın olduğunu, dünyanın nihayet Rusya'nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmesi ve en önemlisi, Ukrayna'nın daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

    Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Avrupa ülkelerine sığınan Ukrayna vatandaşlarının desteklenmesi konusunda anlaştığını da dile getirdi.

    Zelenskiy, ayrıca gün boyunca Ukrayna'nın dostları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü, bu görüşmelerde ülkede barış için yeni adımlar üzerinde mutabık kaldıklarını ve onlara destekleri için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

        FEDOROV SERBEST BIRAKILDI
        Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından daha önce kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest kalması için savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeri ile değiştirildiği bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Basın Sözcüsü Daria Zarivnaya, yerel bir televizyonda yaptığı konuşmada, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeriyle değiştirildiğini dile getirdi. Zarivnaya, "İvan Fedorov, Rus esaretinden serbest bırakıldı. Onun için Rusya, 2002-2003 doğumlu 9 askerini aldı. Bunlar aslında çocuklar." diye konuştu.

        Ukrayna makamları dün, 11 Mart'ta Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakıldığını belirtmişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fedorov'un serbest bırakılması için bazı ülkelerin devlet başkanlarından yardım talebinde bulunmuştu.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        KİEV'DE BÜYÜK YANGIN
        19.30         Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni bir saldırı düzenlendiği bildirildi.

        Kiev'de büyük bir yangın başladı. Sabah'tan Uğur Yıldırım İrpin yolu üzerinde patlamaların olduğunu ve yangının alevlendiğini bildirdi.

        15.42: ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'daki askeri biyolojik projelerin finansmanını doğrudan sağladığına dair belgeler paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Washington'un Ukrayna'daki tesislerde biyolojik silah bileşenleri ürettiğine inandıklarını vurguladı.

        Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, "Ukrayna topraklarında biyolojik silah bileşenleri üretildiğini düşünüyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki laboratuvarların çalışanlarından aldığı, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna'da askeri biyolojik programların uygulanmasıyla ilgili materyalleri incelemeye devam ediyor.

            Batılı medya kuruluşları ve çoğu çifte vatandaşlığa (ABD) sahip biyologlar, yayınladığımız materyallerin doğruluğundan şüphe duyduklarını söylüyor. Belgelerin üzerinde yetkililerin imzalarının ve kuruluşların kaşelerinin bulunduğuna dikkatinizi çekmek isterim" dedi.




            11.51: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: Ukrayna tarafsız ülke olması gerektiğini ne kadar çabuk anlarsa harekat o kadar çabuk biter.



            11.17:             Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Almanya Parlamentosu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Ukrayna, AB'ye katılacak." dedi.

            Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar;

            Avrupa'nın ortasında bir duvar var. Bu özgürlük ve özgürlük eksikliği arasında bir duvar. Bazı yaptırımlar ve yardımlar savaşı durdurmakta çok geç kaldı. Berlin ablukasında bombardıman yoktu ama şimdi insanlar Avrupa'da yok ediliyor. Siyasiler her zaman bir daha asla der ama bugün o sözlerin önemsiz olduğunu görüyoruz.


            Siz bunun siyaset olduğunu düşünüyorsunuz ama bunlar yeni duvara katkıda bulunacak taşlar. Doğrudan size sesleniyorum: saldıgan şunu anladı siz güçlüsünüz, siz ekonomik yaptırımlardan bahsediyorsunuz ve şimdi Avrupa'yı bölen yeni taşlar ekleniyor. Bizim aramıza örülüyor. Herkes bizim yaşadığımız şeyi derinden hissetmiyor. Ben size Mariupol vatandaşları adına sesleniyorum. Kenti yerle bir ediyorlar. Binlerce kişiyi öldürüyorlar ve bu 7/24 devam ediyor.

                Bizim ülkemizi savunanlar askerlerimiz, onlar bizim yaşama şansımız için mücadele veriyorlar. Biz başka bir ülkenin uydusu olmak istemiyoruz. Siz duvardan dolayı bunu görmüyorsunuz. Mücadele ederken biz tam da bu duvara çarpıyoruz.

                Ekonominin ötesine ahlaki değerleri koyan işletmelere minnettarız, bu duvarı yıkmaya çalışanlara minnettarız. Aynı zamanda ekonomik çıkarlarla çocuklarımızın geleceği arasında çocuklarımızı seçenlere barışı seçenlere minnettarız. Bu duvarın ötesine geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Onlar sorumluluklarını biliyorlar. Biz insanların kurtulmasından bahsederken ne demek istediğimizi biliyorlar. Sizin yapabildikleriniz olmaksızın bizim ayakta durmamız zor olacaktır.


                10.10: Rus güçleri kuşatma altındaki Mariupol kentinde sayısı 1000'i aşan sivilin sığındığı bir tiyatroyu bombaladı. Mariupol yetkilileri, vurulmadan önce yaklaşık 1000 ila 1200 sivilin tiyatroda olduğunu söylüyor.

                Saldırıda hayatını kaybedenler çok sayıda kişinin cesetlerini yan yana gösteren fotoğraflar, uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi. Bombardımanın ardından yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

                BBC'ye konuşan Mikolayiv Valisi Oleksandr Senkeviç, "Buna Rus Nazizmi derdim çünkü insanları öldürüyorlar. Ukrayna'yı 'Nazilerden' ya da 'askerden arındırmaya' çalıştıklarını söylüyorlar. Bu doğru değil çünkü sadece sivilleri öldürüyorlar. Demek ki, kanın tadını seviyorlar" dedi. Olay yerinden gelen yeni görseller saldırıyı doğruluyor. Çernigiv Valisi ise, Çarşamba günü Rus işgalcilerin saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

                10.00: İngiltere Savunma Bakanlığı, bu sabah yayınladığı bilgi notunda Ukrayna'daki Rus birliklerinin ilerleyişinin tüm cephelerde büyük oranda durduğunu kaydetti.

                İngiltere'ye göre Rus işgalciler karada, havada ve denizde mümkün olabilecek en az oranda ilerleyebildi, ağır kayıplar vermeye devam ediyorlar.


                    09.35: Hafta içinde ABD Kongresi ve İngiltere parlamentosuna seslenen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, gelecek hafta Salı günü Alman parlamentosunda konuşacak.

                    Almanya, Rus işgali öncesi Ukrayna'ya yalnızca ekonomik yardımda bulunmuş ve gönderdiği miğferler büyük eleştiri konusu olmuştu.

                    Ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nda oynadığı rol nedeniyle silah yardımında bulunmadığını belirten Almanya, Rus askerlerinin Ukrayna topraklarına girmesiyle politikasında radikal bir değişikliğe gitti. Ukrayna'ya binlerce tanksavar ve silah sevk eden Berlin yönetimi, orduyu modernleştirmek için de bu yıl 100 milyar euro harcayacak. Almanya'nın ABD'den F-35 jetleri satın alacağı hafta içinde açıklandı.

                    08.15: Baş balerin Olga Smirnova, savaş karşıtı açıklamalarının ardından Bolşoy Balesi'nden ayrıldı. Smirnova, dünyanın en eski balelerinden olan Moskova merkezli Bolşoy Balesi'nin baş dansçılarındandı.

                    "Bütün hücrelerimle savaşa karşı çıkıyorum" diyen Smirnova, Hollanda Ulusal Balesi'ne katıldı.


                    08.12: Ukrayna'nın başkenti Kiev, Perşembe günü sabaha karşı büyük bir patlamayla sarsıldı. 16 katlı bir apartman, Rusya'nın ateşlediği bir füzeyle yerel saatle 05.02'de vuruldu. Ukraynalı yetkililer, en az bir kişinin öldüğü saldırıda üç sivilin de yaralandığını bildiriyor.

                    Kurtarma ekipleri, yaklaşık 30 insanı alev topuna dönen binadan tahliye etmeyi başardı.

                    AFGANİSTAN VE IRAK'TAN FAZLA KAYIP
                    08.05 :                     Amerikan New York Times gazetesi, Rusya'nın geride kalan üç haftalık Ukrayna işgalinde 7 binden fazla asker yitirdiğini duyurdu.

                    New York Times'a göre, 7 bin rakamı ABD'nin 20 yıllık Afganistan ve Irak işgallerinde kaybettiği askerden daha fazla. Halihazırda 150 bini aşkın askeri Ukrayna topraklarına gönderen Rusya lideri Vladimir Putin'in yaralı asker sayısının ise 14 bin ila 21 arasında olduğu tahmin ediliyor. Rusya'nın tüm ordusundaki taarruz güçlerinin dörtte üçünü Ukrayna'nın işgalinde görevlendirdiği bildiriliyor. Haberini üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandıran Voice of America'nın kıdemli güvenlik muhabiri Jeff Seldin ise, Rus ordusunun her gün kayıp verdiğini aktarıyor.

                    Rusya, şimdiye kadar yaklaşık 500 askerinin öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Ancak özellikle sosyal medyada, Ukrayna'da öldürülen Rus askerlerinin cenaze törenlerini gösteren yüzlerce fotoğraf paylaşılıyor. Bunlardan bazıları rütbeli ve üst düzey askerler.

                        Ukrayna, Çarşamba günü 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Yüzlerce tank ve binlerce zırhlı aracın yok edildiğini belirten Kiev yönetimi, düşürülen savaş uçağının sayısını ise 84 olarak veriyor.

                        Washington Post'un güvenlik muhabiri Dan Lamothe ise, "Pentagon'a göre Rusya ilk kez cephede ölen askerlerin yerine yenilerini konuşlandırmayı tartışıyor" diyor. İşgalin başlangıcından bu yana Rusya'nın Ukrayna topraklarına 980 füze ateşlediğini bildiren Lamothe, füze sayılarının her gün artış gösterdiğini kaydediyor.

                        BELARUS'A EK HELİKOPTER SEVKİYATI
                        07.55:                         Amerikan teknoloji firması Maxar, Ukrayna'daki işgali birçok cepheden gösteren yeni uydu fotoğraflarını yayınladı. Fotoğrafların çekildiği yerler arasında Harkov, Çernigiv, Mariupol, Herson, Sumi ve Belarus bulunuyor.

                        Uydu fotoğrafları, Putin'in kuzey cephesini açtığı Belarus'a ek helikopterler konuşlandırdığını gösterdi. Saldırı ve asker sevkiyatı için kullanılacak sınıfta helikopterler dikkat çekiyor.

                        İşgalden önce tatbikat bahanesiyle 30 bini aşkın Rus askerini ağırlayan Belarus'ta kurulan devasa bir sahra hastanesi de uydunun kadrajına girdi.

                            14 Mart tarihinde çekilen bir başka karede, Belarus'un güneyindeki Naroulia'daki bir otoyolda bir Rus konvoyu var.

                            04.00: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.

                            23.59: Ukrayna'da ağır çatışmaların yaşandığı Mariupol şehrinden Zaporijya şehrinde son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi.

                            23.47: Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, sivil can kayıpları giderek artıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

                            23.50: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Bu savaşı derhal sonlandırın, silahlı çatışmayı durdurun" derken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise, "Rusya'nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz. Almanya'nın gaz ve petrol ihtiyacının çoğunu Rusya'dan tedarik ettiğini biliyoruz" dedi.

                            23.56: ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı, "O bir savaş suçlusu" sözlerine cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

                            23.25: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Harkiv istikametinde Rusya'ya ilerleyen sivillerin bulunduğu konvoya ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

                            Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da insani yardım koridorları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ukrayna tarafının insani yardım koridoru boyunca Rusya'ya doğru tahliye edilmek için ilerleyen sivillerin bulunduğu otobüs konvoyuna bir kez daha ateş açtığını belirten Mizintsev, "Sonuç olarak 4 kişi öldü, yaralılar var." ifadelerini kullandı.

                            22.56: Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor. Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı.

                            TİYATRO BİNASI VURULDU
                            22.36: Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binası Rus ordusu tarafından vuruldu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiç bir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.

                            Tiyatro binasında yüzlerce kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırma devam ediyor. Deniz kenarındaki bir şehirde Rus işgalcilerin sebep olduğu yıkımı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Düşman, yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Bunlar tamamen silahsız savunmasız sivil insanlar. Rus işgalcilerin tek hedefi Ukrayna halkına karşı soykırım yapmak. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir ölen vatandaşı, hiçbir akan kanı unutmayacağız. Biz hiçbir zaman affetmeyeceğiz ve unutmayacağız" ifadeleri kullanıldı.
                                Gezici tayfa ve sözde çevrecilerin ikiyüzlülüğü!
                                Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya'dan bomba iddia: ABD Ukrayna'da biyolojik silah üretiyor! Kiev'de büyük yangın...
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