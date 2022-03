Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya'dan bomba iddia: ABD Ukrayna'da biyolojik silah üretiyor! Kiev'de büyük yangın...

AFGANİSTAN VE IRAK'TAN FAZLA KAYIP

08.05 : Amerikan New York Times gazetesi, Rusya'nın geride kalan üç haftalık Ukrayna işgalinde 7 binden fazla asker yitirdiğini duyurdu.

New York Times'a göre, 7 bin rakamı ABD'nin 20 yıllık Afganistan ve Irak işgallerinde kaybettiği askerden daha fazla. Halihazırda 150 bini aşkın askeri Ukrayna topraklarına gönderen Rusya lideri Vladimir Putin'in yaralı asker sayısının ise 14 bin ila 21 arasında olduğu tahmin ediliyor. Rusya'nın tüm ordusundaki taarruz güçlerinin dörtte üçünü Ukrayna'nın işgalinde görevlendirdiği bildiriliyor. Haberini üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandıran Voice of America'nın kıdemli güvenlik muhabiri Jeff Seldin ise, Rus ordusunun her gün kayıp verdiğini aktarıyor.

Rusya, şimdiye kadar yaklaşık 500 askerinin öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Ancak özellikle sosyal medyada, Ukrayna'da öldürülen Rus askerlerinin cenaze törenlerini gösteren yüzlerce fotoğraf paylaşılıyor. Bunlardan bazıları rütbeli ve üst düzey askerler.