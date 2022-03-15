Rusya Ukrayna son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşında 21. gün! Savaş bitiyor mu? Zelenskiy'den NATO çıkışı

Ukrayna-Rusya arasında savaş 21. gününde devam ediyor. Son olarak, Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya ile müzakereler çok zorlu. Ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" denildi. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakerelerin bugün de devam edeceği bildirildi.

BİR GAZETECİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya Ukrayna savaşı bir gazetecinin daha hayattan kopmasına neden oldu. FoxNews kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da çatışmaların ortasında kalarak öldü.



Amerikan Fox TV kameramanı Pierre Zakrzewski, Fox TV muhabiri Benjamin Hall'un da yaralandığı saldırıda hayatını kaybetti.



Fox News CEO'su Suzanne Scott "Sevgili kameramanımız Pierre Zakrzewski'yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



Deneyimli kameraman Benjamin Hall ile birlikte araçlarına ateş açılması nedeniyle yaralanmıştı.