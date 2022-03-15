Rusya Ukrayna son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşında 21. gün! Savaş bitiyor mu? Zelenskiy'den NATO çıkışı

Ukrayna-Rusya arasında savaş 21. gününde devam ediyor. Son olarak, Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya ile müzakereler çok zorlu. Ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" denildi. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakerelerin bugün de devam edeceği bildirildi.
BİR GAZETECİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Rusya Ukrayna savaşı bir gazetecinin daha hayattan kopmasına neden oldu. FoxNews kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da çatışmaların ortasında kalarak öldü.
Amerikan Fox TV kameramanı Pierre Zakrzewski, Fox TV muhabiri Benjamin Hall'un da yaralandığı saldırıda hayatını kaybetti.
Fox News CEO'su Suzanne Scott "Sevgili kameramanımız Pierre Zakrzewski'yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
Deneyimli kameraman Benjamin Hall ile birlikte araçlarına ateş açılması nedeniyle yaralanmıştı.
İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
06.35: ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı
ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasını öngörüyor.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in öncülüğünde 20'den fazla senatörün imzasıyla Senato Genel Kuruluna getirilen tasarı, Putin'i savaş suçlusu olarak tanımlamasıyla dikkati çekti.
Genel Kuruldaki sözlü oylamayla kabul edilen ve bağlayıcılığı olmayan karar tasarısında, Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri saldırılar düzenleyen Rus ordusunun savaş suçu işlediği ve bunları uluslararası kurumların soruşturması gerektiği ifadeleri yer aldı.
Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya karşı birlikte hareket eden Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tasarıya tam destek verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD yerel saatiyle çarşamba sabahı 09:00'da (TSİ 16:00) ortak oturumda Kongre üyelerine hitap etmesi bekleniyor.
05.31 UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI DANIŞMANI ANTON GERASHCHENKO, "RUSLAR, ODESSA'YI BOMBALADI"
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu.
04.36: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından etkinliği yeniden tartışmaya açılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısına ilişkin Japonya hükümetinden kritik bir açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi bir konferansta yaptığı konuşmada, BMGK'da reform çabalarını destekleyeceklerini belirtti. Moskova'nın, Ukrayna işgaline atıfta bulunarak, Rusya'nın daimi bir konsey üyesi olarak uluslararası toplumda barış ve güvenliğin korunmasında büyük sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatan Hayashi, Moskova'nın tutumunun konseyde yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydetti.
04.27: Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünün iptal edeceği ifade edildi. Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kararı en kısa sürede kamuoyuna açıklayacağı belirtilirken, söz konusu tedbirin ardından Rusya'nın daha yüksek ithalat vergilerine tabi olacağı kaydedildi.
ZELENSKİY: "RUSYA'NIN UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞI UTANÇ VE YOKSULLUK İÇİNDE BİTECEK"
04.30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu için bu savaşın utanç ve ağır sonuçlarla sona ereceğini söyledi.
Telegram hesabından halkına seslenen Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 3 haftadır sürdüğünü hatırlatarak, "Hepimiz barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz." dedi.
Savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve Rus saldırılarının durması için müzakerelerin sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, herkesi diyalogdan çıkan sonuçları sabırla beklemeye davet ederek, "Bu önemli. Zor ama önemli. Çünkü her savaş bir anlaşmayla biter. Toplantılar devam ediyor." ifadesini kullandı.
Bir yandan müzakereler sürerken aynı zamanda Rus ordusunun saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, Rus askerlerinin, yerel ve yabancı gazeteciler ile sivilleri acımasızca öldürdüğünü aktardı.
Rus askerlerinin, Ukrayna topraklarında savaş suçu işlediklerini belirten Zelenskiy, "İşgalciler savaş suçlarını işlemeye devam ediyor, yerleşim yerlerini ve sivil altyapıları ateşe veriyor, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı füze sayısı 900'ü aştı. Hava saldırılarını saymak ise mümkün değil." diye konuştu.
- Rus halkına seslendi
Konuşmasında Rus halkına da hitap eden Zelenskiy, Rus iş insanlarını ve vatandaşları savaşa karşı çıkmaya çağırarak, Rusya'nın bu savaştan büyük utanç ve yoksullukla çıkacağını dile getirdi.
- "Savaş uçakları henüz gelmedi"
Açıklamasında, Ukrayna tarafına savaş uçaklarının verilmesine söz verildiğini, ama bugüne kadar bu uçakların ülkesine gelmediğini vurgulayan Zelenskiy, "Uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi kararı hala yerine getirilmedi. Henüz onları almadık." açıklamasında bulundu.
Başta Mariupol olmak üzere Ukrayna genelinde 15 Mart'ta açılan insanı koridorlardan 29 bine yakın insanın tahliye edildiği bilgisini paylaşan Zelenskiy, insanların özel araçlarıyla kendilerini kurtarmaya çalıştıklarını kaydetti.