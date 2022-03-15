Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.03.2022 17:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2022 17:28
    ABONE OL

    Rusya-Ukrayna savaşının 20 gününde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den kritik açıklamalar

    Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşında 20 güne girildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Çin'in savaşla alakalı tutumuna ilişkin "Çin işgale karşı çıkmalı, Rusya'ya karşı olmalı" şeklinde konuştu. Stoltenberg açıklamasında, "Ukrayna'nın öz savunma hakkı vardır. Bu da BM şartında belirlemiştir. Askeri teçhizat sağlayarak, finansal yardım sağlayarak bunu yapacağız. NATO'nun temel amacı bütün müttefikleri korumaktır. Yüzbinlerce asker teyakkuzda bekliyor." dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın kimyasal silahlarla Ukrayna'da bir 'sahte bayrak' operasyonu düzenlemesi ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.

    Stoltenberg’den Rusya-Ukrayna açıklaması

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının 20. gününde açıklamalarda bulundu.

    Stoltenberg açıklamasında, "Ukrayna'nın öz savunma hakkı vardır. Bu da BM şartında belirlemiştir. Askeri teçhizat sağlayarak, finansal
    yardım sağlayarak bunu yapacağız. NATO'nun temel amacı bütün müttefikleri korumaktır. Yüzbinlerce asker teyakkuzda bekliyor."     dedi.



    Rusya'nın, Polonya sınırına çok yakın bir bölgeye attığı füze ile ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Bir müttefiğe saldırı tüm NATO üyelerine saldırı sayılır. Daha geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapacağız" dedi.

    "SAHTE BAYRAK" OPERASYONU ENDİŞESİ
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın kimyasal silahlarla Ukrayna'da bir 'sahte bayrak' operasyonu düzenlemesi ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.



    NATO'DAN ÇİN'E ÇAĞRI
    Çin'e çağrıda bulunan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınamasının gerektiğini vurgulayarak, 'NATO'nun temel sorumluluğu bütün NATO müttefiklerini korumak ve savunmaktır. Tek bir müttefiğe saldırı tümüne saldırı olur. Bunu yaparken şu anda daha tehlikeli bir rtamında yapıyoruz. Bunun sebebi Ukryna'nın işgal edilmesi ancak Doğu tarafında gücümüzü artırdık. nato topraklarının her bir karışını savunmak durumundayız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak tehlikelerin oluşmasını engellemeliyiz. Çin BM Güvenlik Konseyi Üyesi olarak uluslararası hukuka saygı duymalıdır. Rusya'yı desteklememelidir. Rusya'ya herhangi bir destek, onların savaşını kolaylaştıracaktır ve devam ettirmesini sonuçlandıracaktır. O yüzden Çin'in de BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak uluslarası hukuka uyma sorumluluğu var. Çünkü ortada uluslarası hukuka uygunsuz bir durum var. Dolayısıyla yakından izliyoruz' ifadelerine yer verdi.

        "SAVAŞIN SORUMLUSU PUTİN"
        Savaşın sorumlusunun Putin olduğunu belirten Stoltenberg, 'Eğer Başkan Putin isterse hemen bu savaşı bitirebilir. Bu anlamsız savaşı askerleri çekerek bitirebilir.' dedi.

        "Kosova örneklerini düşündüğümüz zaman NATO için eşik nedir? Rusya'nın sebep olduğu ölümler ne aşamada NATO'nun doğrudan müdahalesini gerektirecektir?" sorusuna Stoltenberg "NATO müttefikleri Ukrayna'yı uzun yıllar boyunca destekledi, 2014 yılındaki Kırım'nın işgali zamanında destek verdi, askeri eğitim verdi şu anda bu kişiler de cesurca savaşıyorlar. Bu yıllarca devam eden destek yaptıklarımızın çok önemli olduğunu gösterdi. 2014'e kıyasla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çok daha güçlü" açıklamasını yaptı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşının 20 gününde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den kritik açıklamalar
            SON DAKİKA