Rusya-Ukrayna savaşının 20 gününde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den kritik açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının 20. gününde açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg açıklamasında, "Ukrayna'nın öz savunma hakkı vardır. Bu da BM şartında belirlemiştir. Askeri teçhizat sağlayarak, finansal
yardım sağlayarak bunu yapacağız. NATO'nun temel amacı bütün müttefikleri korumaktır. Yüzbinlerce asker teyakkuzda bekliyor." dedi.
Rusya'nın, Polonya sınırına çok yakın bir bölgeye attığı füze ile ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Bir müttefiğe saldırı tüm NATO üyelerine saldırı sayılır. Daha geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapacağız" dedi.
"SAHTE BAYRAK" OPERASYONU ENDİŞESİ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın kimyasal silahlarla Ukrayna'da bir 'sahte bayrak' operasyonu düzenlemesi ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.
NATO'DAN ÇİN'E ÇAĞRI
Çin'e çağrıda bulunan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınamasının gerektiğini vurgulayarak, 'NATO'nun temel sorumluluğu bütün NATO müttefiklerini korumak ve savunmaktır. Tek bir müttefiğe saldırı tümüne saldırı olur. Bunu yaparken şu anda daha tehlikeli bir rtamında yapıyoruz. Bunun sebebi Ukryna'nın işgal edilmesi ancak Doğu tarafında gücümüzü artırdık. nato topraklarının her bir karışını savunmak durumundayız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak tehlikelerin oluşmasını engellemeliyiz. Çin BM Güvenlik Konseyi Üyesi olarak uluslararası hukuka saygı duymalıdır. Rusya'yı desteklememelidir. Rusya'ya herhangi bir destek, onların savaşını kolaylaştıracaktır ve devam ettirmesini sonuçlandıracaktır. O yüzden Çin'in de BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak uluslarası hukuka uyma sorumluluğu var. Çünkü ortada uluslarası hukuka uygunsuz bir durum var. Dolayısıyla yakından izliyoruz' ifadelerine yer verdi.