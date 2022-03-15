Rusya-Ukrayna savaşının 20 gününde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den kritik açıklamalar





NATO'DAN ÇİN'E ÇAĞRI

Çin'e çağrıda bulunan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınamasının gerektiğini vurgulayarak, 'NATO'nun temel sorumluluğu bütün NATO müttefiklerini korumak ve savunmaktır. Tek bir müttefiğe saldırı tümüne saldırı olur. Bunu yaparken şu anda daha tehlikeli bir rtamında yapıyoruz. Bunun sebebi Ukryna'nın işgal edilmesi ancak Doğu tarafında gücümüzü artırdık. nato topraklarının her bir karışını savunmak durumundayız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak tehlikelerin oluşmasını engellemeliyiz. Çin BM Güvenlik Konseyi Üyesi olarak uluslararası hukuka saygı duymalıdır. Rusya'yı desteklememelidir. Rusya'ya herhangi bir destek, onların savaşını kolaylaştıracaktır ve devam ettirmesini sonuçlandıracaktır. O yüzden Çin'in de BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak uluslarası hukuka uyma sorumluluğu var. Çünkü ortada uluslarası hukuka uygunsuz bir durum var. Dolayısıyla yakından izliyoruz' ifadelerine yer verdi.