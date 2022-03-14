İsrail'e siber saldırı! Devlet kurumlarının internet siteleri çöktü

ŞİMDİYE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN EN BÜYÜK SALDIRI

Bu saldırının şimdiye kadar İsrail'e karşı gerçekleştirilen en büyük siber saldırı olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, siber saldırının bir devlet veya örgüt tarafından yapıldığına inanıldığı ancak arkasında kimin olduğunun henüz belirlenemediği kaydedildi.