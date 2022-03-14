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    • Dünya
    • 15.03.2022 00:51
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    • 15.03.2022 00:51
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    FOX News muhabiri Benjamin Hall Ukrayna'da yaralandı

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 20 gün geride kaldı. Gelişmeleri aktarmak üzere dünyanın dört bir yanından gazeteciler ateş hattına gitti. ABD televizyon kanalı FOX News muhabiri Benjamin Hall'un, Ukrayna'daki çatışma alanında haber peşinde koşarken yaralandığı bildirildi. İşte detaylar...

    O gazeteci Ukrayna’da yaralandı!

    FOX News haber kanalı kendi yayınında, savaş muhabiri Benjamin Hall'un Ukrayna'da tehlikeli bir bölgede haber yaparken yara aldığını duyurdu.

    İngiliz asıllı Hall'un yaralandığı sırada Ukrayna'nın başkenti Kiev'ın dış bölgesinde güvenlik açısından riskli bir alanda görev yaptığı belirtildi.



    FOX News sunucusu, "İletmekten nefret ettiğimiz haberler." ifadesiyle çalışanlarının vurulduğu bilgisini seyircilerine aktarırken henüz konuyla ilgili çok az detaya sahip olduklarını söyledi.



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    Ayrıca FOX News'in çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, Hall'un hastaneye kaldırıldığı doğrulanırken sağlık durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.


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    Haberler Dünya FOX News muhabiri Benjamin Hall Ukrayna'da yaralandı
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