Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

DÖRDÜNCÜ TUR SONA ERDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 19'uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısının sona erdiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi.



Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, "Müzakereler devam ediyor" dedi.



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Ukrayna pozisyonunu değiştirmedi.4. tur müzakerelerde barış, ateşkes, Rus askerlerinin derhal çekilmesi ev güvenlik garantisi konularını konuşacağız." açıklamasında bulunmuştu.

ZELENSKİY: HEYETLERİN GÖREVİ, İKİ DEVLET BAŞKANININ TOPLANTISINI ORGANİZE ETMEKTİR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi. Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da başladığı savaşın 18. gününü değerlendirerek, "Bugün Ukrayna'nın bağımsızlık, özgürlük ve hayatta kalma savaşının 18. günüdür." dedi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne, Rus ordusu tarafından dün sabah yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, saldırı sonucu 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını hatırlatarak, bu merkezde Rusya'ya tehdit yaratacak herhangi bir altyapının bulunmadığını aktardı. Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya geçeceğine ilişkin daha bir yıl önce NATO ülkelerinin liderlerini uyardıklarını anımsattı.