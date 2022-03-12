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    • Dünya
    • 13.03.2022 03:31
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    • 13.03.2022 03:31
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    Erbil'e füzeli saldırı! ABD Konsolosluğu binası yakınlarına düştü...

    Son dakika haberleri... Irak'ınErbil kentine peş peşe füzeler atıldı. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Erbil kentine çok sayıda roket atldığını belirterek, roketlerin Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binası yakınlarına düştüğünü bildirdi.

    Erbil’e füzeli saldırı!

    Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri yankılandı.

    PEŞ PEŞE FÜZELER ATILDI
    Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, Erbil kentine çok sayıda füzenin düştüğünü duyurdu.

    Füzelerin, Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binasının yakınlarına düştüğünü belirten Hoşnav, düzenlenen saldırıda hedefin ABD Konsolosluğu mu, yoksa kentte yer alan havaalanı mı olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.

    CAN KAYBI YOK
    IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzanji yaptığı açıklamada ise, saldırının ardından can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Erbil'deki patlamaların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı" ifadelerini kullandı.

    Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

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