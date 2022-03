Erbil'e füzeli saldırı! ABD Konsolosluğu binası yakınlarına düştü...

Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri yankılandı.

PEŞ PEŞE FÜZELER ATILDI

Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, Erbil kentine çok sayıda füzenin düştüğünü duyurdu.

Füzelerin, Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binasının yakınlarına düştüğünü belirten Hoşnav, düzenlenen saldırıda hedefin ABD Konsolosluğu mu, yoksa kentte yer alan havaalanı mı olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.

CAN KAYBI YOK

IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzanji yaptığı açıklamada ise, saldırının ardından can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Erbil'deki patlamaların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı" ifadelerini kullandı.

Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.