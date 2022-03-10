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    Domuzdan nakledilen kalp ile tıp tarihine geçmişti: O hasta hayatını kaybetti

    ABD'nin Maryland eyaletinde 7 Ocak'ta tarihe geçen ameliyatın ardından 57 yaşındaki David Bennett'in sağlık durumu son günlerde kötüleşti. Maryland Üniversitesi Hastanesi, Bennett'in dün öldüğünü ancak ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini duyurdu.

    O kalp durdu

    ABD'nin Maryland eyaletinde 7 Ocak'ta tarihe geçen ameliyatın ardından 57 yaşındaki David Bennett'in sağlık durumu son günlerde kötüleşti. Maryland Üniversitesi Hastanesi, Bennett'in dün öldüğünü ancak ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini duyurdu. Hastane sözcüsü Deborah Kotz, ölüm saatinde tespit edilen belirli bir neden bulunmadığını, araştırmacıların Bennett'in ölümünü inceleyerek sonuçlarını hakemli bir dergide yayımlayacaklarını kaydetti. Kalp nakli ameliyatına katılan Dr. Muhammad Mohiuddin, Bennet'in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

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    Haberler Dünya Domuzdan nakledilen kalp ile tıp tarihine geçmişti: O hasta hayatını kaybetti
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