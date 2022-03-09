Dr. Mehmet Öz ile Kardeşi Nazlım’ın miras davası sınırları aştı! 185 milyonluk kavga ABD'ye sıçradı





Kardeşi Nazlım Öz'ün babalarının vasiyetnamesini değiştirdiğini ve 186 milyon liralık mirasa çöktüğünü anlattı! Bunun üzerine genç kadının 3 farklı ülkedeki banka hesapları incelemeye alındı. İddiaları reddeden Nazlım Öz ise ağabeyine dava açtı! "Babamızdan kalan 2 dairenin kiralarına el koydu" savunması yaptı! Dava, ABD'deki Manhattan Yüksek Mahkemesi'ne sıçradı! Dr. Öz, kardeşi Nazlım'ın Türkiye'de açtığı davanın durdurulması için başvuru yaptı. Mehmet Öz'ün avukatının, Michael Cohen olması ise dikkatlerden kaçmadı! Cohen, bir dönem eski ABD Başkanı Trump'ın da avukatlığını yapmıştı.

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