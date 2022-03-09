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    Dr. Mehmet Öz ile Kardeşi Nazlım’ın miras davası sınırları aştı! 185 milyonluk kavga ABD'ye sıçradı

    Dr. Mehmet Öz, kendine derman olamadı! Kardeşi Nazlım’a “Babamızın 185 milyon lirasını çaldı” diyerek dava açtı. Taraflar birbirini suçladı! Miras kavgası sınırı aştı! Ünlü cerrah şimdi de ABD’deki mahkemenin kapısını çaldı.

    Miras davası ’Usa’dı!

    Ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün ailesiyle yaşadığı miras kavgası sınırları aştı. Şimdilerde ABD'de senatörlük yarışına giren Mehmet Öz'ün miras kavgası, geçtiğimiz yıllarda başladı. Ünlü cerrah, kardeşi Sevim Öz'le birlikte savcının kapısını çaldı.



    Kardeşi Nazlım Öz'ün babalarının vasiyetnamesini değiştirdiğini ve 186 milyon liralık mirasa çöktüğünü anlattı! Bunun üzerine genç kadının 3 farklı ülkedeki banka hesapları incelemeye alındı. İddiaları reddeden Nazlım Öz ise ağabeyine dava açtı! "Babamızdan kalan 2 dairenin kiralarına el koydu" savunması yaptı! Dava, ABD'deki Manhattan Yüksek Mahkemesi'ne sıçradı! Dr. Öz, kardeşi Nazlım'ın Türkiye'de açtığı davanın durdurulması için başvuru yaptı. Mehmet Öz'ün avukatının, Michael Cohen olması ise dikkatlerden kaçmadı! Cohen, bir dönem eski ABD Başkanı Trump'ın da avukatlığını yapmıştı.

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    Haberler Dünya Dr. Mehmet Öz ile Kardeşi Nazlım’ın miras davası sınırları aştı! 185 milyonluk kavga ABD'ye sıçradı
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