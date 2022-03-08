Rusya Ukrayna savaşında son durum! Putin'in Ukrayna'daki 5 hedefi

Rusya lideri Vladimir Putin'in 21 Şubat tarihinde ayrılıkçı Donbas bölgesindeki Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdıktan üç gün sonra başlattığı Ukrayna askeri müdahalesinin arka planında stratejik bir takım da hesaplar var. İşte öne çıkan 5 başlık.
1- ASKERİ SANAYİ TESİSLERİ
Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'daki yönetim değişikliğiyle Moskova'nın kontrolünden çıkan askeri sanayi tesisleri ilk sırada yer alıyor. Başta Dnipro (Sovyet dönemi Dnepropetrovsk) şehrindeki uzay teknolojisi üzerinde çalışan "Yujmaş" fabrikasının kontrolünü geri almayı hedefliyor. Yujmaş, Sovyetler döneminde ABD'nin korkulu rüyası "Şeytan" lakaplı (SS-18) kıtalararası balistik füzenin üretildiği yer. Günümüzde Yujmaş fabrikası ABD'nin "Antares" füzesinin ilk itici kademe motorunu üretiyor. Fabrika ayrıca Avrupa Birliği'nin "Vega" roketinin motorlarını sağlıyor. Yujmaş fabrikasında ayrıca milli Ukrayna roketi "Zenit" imal ediliyor. Rusya'nın yeniden kontrolü ele geçirmeye çalıştığı ikinci önemdeki sanayi bölgesi Harkov şehri. Harkov şehrinde tank fabrikası, uçak fabrikası ve hassas cihaz fabrikaları bulunuyor.
2- TARIM ALANLARI
Ukrayna'nın Zaporojya bölgesi dünyanın en verimli kara toprak arazisine sahip. Ukrayna'daki sadece bu bölge tüm Avrupa'nın tahıl ihtiyacını tek başına önümüzdeki 100 yıl boyunca karşılayabilecek düzeyde. Zaporojya bölgesinde ayrıca Avrupa'nın en büyük nükleer santralı bulunuyor.