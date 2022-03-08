Rusya Ukrayna savaşında son durum! Putin'in Ukrayna'daki 5 hedefi

3- SLAV NÜFUSU

Rusya Federasyonu'nda yaşayan Slav kökenlilerin sayısı her geçen yıl astronomik boyutlarda eriyor. Kafkaslar bölgesiyle Tataristan'daki Müslüman nüfus ise artıyor. 2022 yılı sonuna kadar Rusya nüfusunun 1 milyon azalacağı hesaplandı. Ölüm oranı doğuma kıyasla yüzde 18 daha fazla. Ukrayna'nın Rusya öncülüğündeki "Slav birliğine" dönmesiyle nüfusuna yaklaşık 40 milyon kişi eklemiş olacak. Ancak Rusya'nın müdahalesi, aksine Batı'ya büyük göç başlattı.