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    • Dünya
    • 07.03.2022 15:59
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    • 07.03.2022 16:08
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    Son dakika: Kremlin barış için üç şartını açıkladı! "Kabul ederseniz operasyonlar durur"

    Son dakika haberi... Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’ya Rusya’nın şartlarını kabul etmesi durumunda her zaman operasyonların durdurulabileceğini söyledi. Sözcü, “Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa girmemeli” dedi. Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, bugün Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

    Kremlin barış için üç şartını açıklad

    Rusya ateşkes şartlarını sıraladı. Kremlin Sözcüsü Ukrayna Rusya'nın şartlarını kabul ederse operasyonların durdurulabileceğini vurguladı.

    "Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa girmemeli" diyen sözcü, Ukrayna'nın askersizleştirilmesinin de süreceğini dile getirdi.



    Kremlin sözcüsü, Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya'nın bir parçası ve Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devletler olarak tanıması gerektiğinin de şartlar arasında yer aldığını söyledi.

    RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE 3. TUR BAŞLIYOR
    Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken Ukrayna ve Rusya'nın heyetleri müzakerelerin 3'üncü turu için saat 17.00'de bir araya gelecek.

        İLK İKİ TURDA NELER YAŞANDI?
        Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

        İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.

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