Son dakika: Kremlin barış için üç şartını açıkladı! "Kabul ederseniz operasyonlar durur"

Rusya ateşkes şartlarını sıraladı. Kremlin Sözcüsü Ukrayna Rusya'nın şartlarını kabul ederse operasyonların durdurulabileceğini vurguladı.
"Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa girmemeli" diyen sözcü, Ukrayna'nın askersizleştirilmesinin de süreceğini dile getirdi.
Kremlin sözcüsü, Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya'nın bir parçası ve Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devletler olarak tanıması gerektiğinin de şartlar arasında yer aldığını söyledi.
RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE 3. TUR BAŞLIYOR
Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken Ukrayna ve Rusya'nın heyetleri müzakerelerin 3'üncü turu için saat 17.00'de bir araya gelecek.