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    • Dünya
    • 08.03.2022 01:44
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    • 08.03.2022 01:44
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    Balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye 11 ülkeden kınama!

    ABD ve 10 ülke, bu yılın başından beri 10 balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi kınadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bu konuda birlik olma çağrısı yaptı.

    Kuzey Kore’ye ’balistik füze’ kınaması

    ABD, Arnavutluk, Avustralya, Brezilya, Fransa, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore ve İngiltere tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği duyuruldu.

    Bu yılın başından veri 10 balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi kınayan ABD ve 10 ülke, BM Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'nin füze denemelerine sessiz kalmasının konseyin güvenilirliğini sarsacağına dikkati çekti ve bu konuda birlik olma çağrısında bulundu.

    "KUZEY KORE İLE KOŞULSUZ DİYALOĞA HAZIRIZ"
    Kuzey Kore ile koşulsuz diyaloğa hazır olunduğu vurgulanan açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore'den diplomasiyi seçmesi ve istikrarsızlık yerine, halkının ihtiyaçlarına ve insan haklarına öncelik vermesi istendi.

    2006'DAN BERİ YAPTIRIM UYGULANIYOR
    BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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    Haberler Dünya Balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye 11 ülkeden kınama!
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