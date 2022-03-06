Rusya Ukrayna savaşında son durum | Avrupa’da savaş başladı mı? Ukrayna ne kadar dayanacak?

Coşkun Başbuğ'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"Rusya başlangıçta 3 tane ana hedef seçti. Kiev başkent ve sembol yer, işin düğümleneceği ve sonuçlanacağı nokta. Karadeniz'e kıyı kent olan Odessa, Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı. Ağır sanayinin döndüğü Harkov, kritik noktalardan bir diğeri. Benim şeytan üçgeni olarak adlandırdığım bölge Rusya'nın ana hedefiydi.
Buranın alan olarak kontrol altına alınması Rusya'ya üstünlük sağlayacak. Rusya bunu Kiev noktasında başaramadı. Şu anda Rusya ordusu sınıfta kaldı. Dünyanın süper gücü olarak görülen Rusya'nın ordusunun Putin'in hesabına göre burayı 48 saat altında kontrol altına laması gerekirdi. Rusya ordusu fiyasko yaşadı.
Lojistik ikmal konusunda birlik koordinasyonda ve yönetim noktasında Rusya ordusu sınıfta kaldı. Ukrayna 1991 yılında bağımsızlığını kazanan 19996 yılında anayasasının ancak yapabilen bir devletin ordusu. Burada saatler içerisinde bitmesi gereken bir hedef olarak görüldü.