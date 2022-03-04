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    • Dünya
    • 04.03.2022 09:05
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    • 04.03.2022 09:26
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    Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadychiy hava sahasının kapatılmasına sinirlendi: Ayağınıza sıktınız Rus turistler Türkiye'ye gidecek

    Rusya Ukrayna savaşındaki son durumda AB ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapattı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de o ülkelerden biri. Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadychiy, bu karara sinirlendi ve "Ayağınıza sıktınız. Bu yaz Rus turist beklemeyin, Türkiye’ye gidecekler" dedi.

    Rus büyükelçi sinirlendi: Türkiye’ye gidecekler

    Kıbrıs Rum yönetiminin AB ile paralel Rusya'ya yaptırımları uygulayarak hava sahasını kapatması, Rus Büyükelçisi Stanislav Osadychiy'i sinirlendirdi. Rumları "Ayağınıza sıktınız" diyerek eleştiren Rus Büyükelçi, "Yaz geliyor, Rus turist beklemeyin. Türkiye'ye gidecekler" resti çekti. Ukrayna'nın Rum yönetimindeki Büyükelçisi Ruslan Nimchynski ise, Ruslara kapıları kapatan Rumlara teşekkür etti.

    1974 BENZETMESİNE KIZDI
    Rusya ile ekonomik ve siyasi çok yakın ilişkileri bulunan Kıbrıs Rum yönetiminin Büyükelçisi Osadychi, Rum Sigma televizyonuna verdiği röportajda, Nikos Anastasiadis hükümetini sert bir dille eleştirdi.

    Rusya'nın Ukrayna'daki Rusları korumak amacıyla müdahalede bulunduğunu savunan Osadychi, Rumların 'Türk işgali' propagandası yaptığı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı benzetmesine de sinirlendi.

        Rum muhabirin bu yöndeki sorusuna, "Ukrayna'daki Donbas bölgesi Ukrayna işgali altında kaldı" yanıtı verdi.

        Rum yönetimi ve AB'nin uygulamaya aldığı yaptırımları eleştiren Rus Büyükelçi, "Yaptırımlardan hiç endişeli değiliz. Avrupalılar doğalgaz, petrol, buğday nereden temin edecekler? Kıbrıs'a Rus turistler nasıl gelecek? Gelmeyecekler.

        Türkiye'ye gidecekler. Paralarını orada harcayacaklar. Yaz geliyor. Kıbrıs'ın hava sahasını kapattınız. Kendi ayağınıza sıktınız. Biz bunun olmasını istemedik" diye konuştu.

            Rum Sigma televizyonu, Ukrayna Büyükelçisi Ruslan Mimchynski ile de ayrı bir röportaj yaptı. AB'nin yaptırımlarını Rum yönetiminin de uygulamasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Ukrayna Büyükelçisi, Rum muhabirin ısrarlı sorusuna rağmen, Rusya'nın müdahalesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı benzetmesi yapmadı.

            Ukrayna elçisi, Avrupa ve Rum yönetimi hava sahasının Rusya'ya kapanmasının büyük etki yapmayacağını belirterek, "Asıl biz Ukrayna'nın hava sahası Rusya'ya kapatılmasını istiyorduk. O zaman Rusya'ya karşı etkili olurdu" dedi.

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            Rus büyükelçi sinirlendi: Türkiye’ye gidecekler
            Haberler Dünya Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadychiy hava sahasının kapatılmasına sinirlendi: Ayağınıza sıktınız Rus turistler Türkiye'ye gidecek
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