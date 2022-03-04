Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadychiy hava sahasının kapatılmasına sinirlendi: Ayağınıza sıktınız Rus turistler Türkiye'ye gidecek

Kıbrıs Rum yönetiminin AB ile paralel Rusya'ya yaptırımları uygulayarak hava sahasını kapatması, Rus Büyükelçisi Stanislav Osadychiy'i sinirlendirdi. Rumları "Ayağınıza sıktınız" diyerek eleştiren Rus Büyükelçi, "Yaz geliyor, Rus turist beklemeyin. Türkiye'ye gidecekler" resti çekti. Ukrayna'nın Rum yönetimindeki Büyükelçisi Ruslan Nimchynski ise, Ruslara kapıları kapatan Rumlara teşekkür etti.
1974 BENZETMESİNE KIZDI
Rusya ile ekonomik ve siyasi çok yakın ilişkileri bulunan Kıbrıs Rum yönetiminin Büyükelçisi Osadychi, Rum Sigma televizyonuna verdiği röportajda, Nikos Anastasiadis hükümetini sert bir dille eleştirdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki Rusları korumak amacıyla müdahalede bulunduğunu savunan Osadychi, Rumların 'Türk işgali' propagandası yaptığı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı benzetmesine de sinirlendi.