Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadychiy hava sahasının kapatılmasına sinirlendi: Ayağınıza sıktınız Rus turistler Türkiye'ye gidecek

Rum Sigma televizyonu, Ukrayna Büyükelçisi Ruslan Mimchynski ile de ayrı bir röportaj yaptı. AB'nin yaptırımlarını Rum yönetiminin de uygulamasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Ukrayna Büyükelçisi, Rum muhabirin ısrarlı sorusuna rağmen, Rusya'nın müdahalesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı benzetmesi yapmadı.