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    • Dünya
    • 04.03.2022 23:06
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    • 04.03.2022 23:34
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    Rusya'dan Batı'ya peş peşe misillemeler! Hem Facebook hem Twitter...

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Rusya'yı yaptırım yağmuruna tutan ABD ve Batı'ya karşı Rusya'dan yeni hamleler gelmeye başladı. Rusya, Meta’nın sahibi olduğu Facebook’a erişim yasağı getirildiğini açıkladı. Öte yandan ABM merkezli Twitter'a da kısıtlama getirildiği öğrenildi.

    Rusya Facebook ve Twitter’ı engelledi

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Rusya'yı yaptırım yağmuruna tutan ABD ve Batı'ya karşı Rusya'dan yeni hamleler gelmeye başladı.

    Daha önce Facebook tarafından Rus medya kuruluşlarının sayfalarına getirilen kısıtlamalar ve engellere karşı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) harekete geçti.

    Yapılan açıklamada Facebook'a, Rusya'da erişim engeli getirildiği duyurularak, "4 Mart 2022'de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi" denildi.

    Geçtiğimiz hafta ülkede yavaşlatılan Facebook bu karar ile birlikte tamamen engellendi.

    BİR KISITLAMA DA TWITTER'A
    Öte yandan Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun Twitter'a da kısıtlamya uyguladığı açıklandı.

    Amerika'nın Sesi, BBC ve Deutsche Welle gibi batılı ülkelerin medya kuruluşlarının internet siteleri de Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle engellendi.

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