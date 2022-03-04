Alman dergiden bomba iddia! Ukrayna'ya gönderilen füzeler 35 yıllık ve kullanılamaz durumda

ALMAN BAKAN: TARAF DEĞİLİZ

Almanya, daha önce de Ukrayna'ya bin tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı almıştı. Şimdiye kadar savaş bölgelerine öldürücü silah göndermemeyi tercih eden Berlin hükümeti, Ukrayna kararıyla bu tutumunda ciddi bir değişime gitti.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck Almanya'nın savaşta bir taraf olmadığına dikkat çekerek, Rusya'nın uluslararası hukuku bariz şekilde ihlal ettiğini , bu nedenle de Ukrayna'ya askeri olarak destekte bulunulduğunu açıkladı.