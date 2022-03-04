Alman dergiden bomba iddia! Ukrayna'ya gönderilen füzeler 35 yıllık ve kullanılamaz durumda

Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımları artırma sözü veren Almanya'dan geçtiğimiz günlerde yeni bir hamle geldi. Ekonomi Bakanlığı kaynakları, 2 bin 700 adet "Strela" tipi uçaksavar füzesinin Ukrayna'ya sevkiyatına onay verildiğini duyurdu.
35 YILLIK FÜZELER! İLK KONTROLLERE GÖRE ÇALIŞIR DURUMDA DEĞİLLER
Berlin'in yapacağı söz konusu askeri yardım Alman Der Spiegel dergisinin yayınladığı bir haberle dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Dergi Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık olduğunu ve yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği iddia etti.
FÜZELERDE ÇATLAKLAR VAR
Haberde mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlakların bulunduğu kaydedildi. Ayrıca uçaksavar füzelerinin roketlerinin bulunduğu ahşap sandıkların çürümüş halde bulunduğu ve mühimmatın yer aldığı depoya askerlerin koruyucu ekipmanlarla girmesine izin verildiği iddia edildi.