Ukrayna'da bir yanda misket ve vakum bombaları diğer yanda ilkel molotof kokteyl silahı!

Rusya, Ukrayna'yı, batı, kuzey ve güneyden ablukaya aldı. 101 kilometrelik askeri konvoy, Kiev'in kapısına dayandı. Rus ordusu, kritik şehirler Herson ve Harkov'da kontrolü sağladı. Önceki gün de Kiev'deki televizyon kulesine, Harkov'daki polis kontrol merkezine bomba yağdı. Moskova'nın Hava Gücü'ne karşı oldukça zayıf kalan Ukrayna ordusu, zaman zaman SİHA'ları kullandı. Rus Kara Birlikleri'ne karşı de şehirlerin girişlerinde ilginç önlemler aldı.
Tanklar ve zırhlı araçların kent merkezlerine ulaşmasını engellemek için, molotof kokteyli timlerin göreve çağırdı! Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu yanıcı bombaların nasıl yapıldığına dair rehber yayınladı. Tankların en zayıf noktaları anlatıldı. Özellikle "Rus tanklarının arkasında motor havalandırması bulunduğu ve tankı hareketsiz hale getirmek için Molotof kokteyllerinin buralara atılması" hatırlatıldı. Ayrıca tank namlusunun altında optik cihazların yer aldığı, o bölgeye isabet ettirilmesi halinde aracı kullanan askerlerin dışarıyı göremeyecekleri hatırlatıldı.
BM'DEN KINAMA
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'yı kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti. Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya hayır oyu verirken, Çin ve Hindistan dahil 35 ülke çekimser oy kullandı.