Ukrayna'da bir yanda misket ve vakum bombaları diğer yanda ilkel molotof kokteyl silahı!





2. TUR BUGÜN

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında dün akşam yapılması beklenen ikinci tur müzakereleri bugüne ertelendi. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bu sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. Ukrayna heyetinin başkent Kiev'den yola çıktığı ve müzakerelerin yapılacağı bölgeye ulaştığı öğrenildi. Ukraynalı yetkili, görüşmede "ateşkes" konusunun da ele alınacağını belirtti. Rus ve Ukraynalı heyetler, 28 Şubat'ta Belarus'un Gomel kentinde bir araya gelmiş, 6 saatlik görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmamıştı.