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    Ukrayna'da bir yanda misket ve vakum bombaları diğer yanda ilkel molotof kokteyl silahı!

    Rusya, Ukrayna’ya bomba yağdırmaya başladı. Sivil halk silaha sarıldı. En etkili savunma aracı olarak da ‘molotof kokteyli’ne bel bağladı. Rus tanklarını hedef aldı!

    Sivil savunma!

    Rusya, Ukrayna'yı, batı, kuzey ve güneyden ablukaya aldı. 101 kilometrelik askeri konvoy, Kiev'in kapısına dayandı. Rus ordusu, kritik şehirler Herson ve Harkov'da kontrolü sağladı. Önceki gün de Kiev'deki televizyon kulesine, Harkov'daki polis kontrol merkezine bomba yağdı. Moskova'nın Hava Gücü'ne karşı oldukça zayıf kalan Ukrayna ordusu, zaman zaman SİHA'ları kullandı. Rus Kara Birlikleri'ne karşı de şehirlerin girişlerinde ilginç önlemler aldı.



    Tanklar ve zırhlı araçların kent merkezlerine ulaşmasını engellemek için, molotof kokteyli timlerin göreve çağırdı! Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu yanıcı bombaların nasıl yapıldığına dair rehber yayınladı. Tankların en zayıf noktaları anlatıldı. Özellikle "Rus tanklarının arkasında motor havalandırması bulunduğu ve tankı hareketsiz hale getirmek için Molotof kokteyllerinin buralara atılması" hatırlatıldı. Ayrıca tank namlusunun altında optik cihazların yer aldığı, o bölgeye isabet ettirilmesi halinde aracı kullanan askerlerin dışarıyı göremeyecekleri hatırlatıldı.



    BM'DEN KINAMA
    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'yı kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti. Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya hayır oyu verirken, Çin ve Hindistan dahil 35 ülke çekimser oy kullandı.



        RUSYA: 498 ASKERİMİZ ÖLDÜ
        Savaşın 8. gününde, çatışmalar devam etti. Bugüne kadar 352 sivil hayatını kaybetti. Bin 684 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ukrayna, 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise 498 Rus askerinin can verdiğini, bin 597'sinin de yaralandığını açıkladı.



        NATO VE AB ÇARK ETTİ
        Batı, haftalarca Rusya-Ukrayna geriliminin fitilini ateşledi! İşgalin başlamasının ardından, ağız değiştirdi! Önce Ukrayna'ya silah sözü verdi. Ardından çark etti! NATO, Ukrayna'ya asker veya uçak göndermeyeceğini bildirdi. Almanya Başbakanı Scholz, "Askeri müdahalede bulunmayacaklarını" söyledi.



        TBMM'DE GİZLİ OTURUM
        TBMM Genel Kurulu, dün Rusya-Ukrayna savaşı için toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gizli oturumda gelişmeler hakkında bilgi paylaştı. Gizli oturumdaki tutanaklar, 10 yıl sonra yayınlanabiliyor.



            TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
            Ukrayna, Türkiye'den aldığı TB2 Bayraktar SİHA'larıyla Rus konvoylarını yerle bir etti. Önceki gün yeni SİHA teslimatı gerçekleşti. Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Yeni TB2'ler geldi ve savaş pozisyonuna geçti" dedi.



            EKMEK BİLE YOK
            Ukraynalılar, marketlere girmek için saatlerce bekledi. Ancak savaş gıda sevkiyatını da engelledi. Pek çok markette ekmek, sebze ve meyve kalmadığı belirlendi.



            ÖRNEK MODEL
            Rus model Irina Shayk, ülkesinin başlattığı işgale tepki gösterdi. "Bunlar olurken nasıl uyuyabilir?" diyerek isyan etti. Ayrıca Ukrayna için bağışta bulunduğunu söyledi.



                Dünyanın dört bir yanından Ukrayna halkına destek yağdı. Milyonlar, "Savaşa hayır" çağrısı yaptı.



                ANA DRAM
                Ukraynalı Yulia Hubina Kutlu, 3 yıl önce Caner Kutlu ile evlendi. Ankara'ya yerleşti. Kharkiv'de yaşayan annesi Inna'nın 6 gündür tuvalette saklandığını ve zor durumda olduğunu söyledi.



                MİG-21 VE PUMA DÜŞTÜ: 5 ÖLÜ
                Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-21 savaş uçağı, Karadeniz'e yakın Dobruca bölgesinde düştü. Uçağın enkazını aramak için havalanan IAR-330 Puma helikopteri de aynı bölgede çakıldı. Olayda 5 Romanya askeri hayatını kaybetti. Romanya Milli Savunma Bakanlığı, askeri araçların nasıl düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.



                    2. TUR BUGÜN
                    Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında dün akşam yapılması beklenen ikinci tur müzakereleri bugüne ertelendi. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bu sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. Ukrayna heyetinin başkent Kiev'den yola çıktığı ve müzakerelerin yapılacağı bölgeye ulaştığı öğrenildi. Ukraynalı yetkili, görüşmede "ateşkes" konusunun da ele alınacağını belirtti. Rus ve Ukraynalı heyetler, 28 Şubat'ta Belarus'un Gomel kentinde bir araya gelmiş, 6 saatlik görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmamıştı.



                    KARAKOLDA MİNİK YÜREKLER WAR!
                    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, dünyada tepki ile karşılandı. Moskova'da da 'barış' sloganları atıldı. Gösterilere, çocuklar da katıldı. Yaşıtları anneleriyle Ukrayna'dan kaçmaya çalışırken, eline "Çocuklar ölmesin" pankartlarını alan koca yürekli minikler, meydanlara çıktı. Ama hepsi de gözaltına alındı. Polis karakolunda sorgulandı. Putin muhalifi siyasetçi Ilya Yashin, parmaklıklar ardındaki yavruların fotoğraflarını paylaştı. "Bu fotoğrafların ise açıklanabilir yanı yok" ifadesini kullandı.



                    ÖLÜMDEN KAÇIYORLAR
                    Ölüm korkusu yaşayan Ukraynalı minikler, anneleriyle Moldova, Romanya ve Polonya'ya kaçmak için kar ve soğukta günlerce sınırlarda bekledi.



                        SUİKAST EKİBİ YOK EDİLDİ!
                        Suikast timi, daha önce Libya ve Suriye'de görev almıştı.



                        Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna lideri Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Kiev'e 400 kişilik özel ekip gönderdi. Ölüm timiyle ilgili yeni açılama Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov'dan geldi. Danilov, tüm suikastçıların yakalanıp yok edildiğini söyledi. Danilov, "İki gruba ayrılmışlardı. Onları yakından izliyorduk. Bir grup Hostomel yakınlarında ele geçirildi" dedi.



                        İSYAN EDİYO'RUS'!
                        İngiliz istihbarat şirketi ShadowBreak, Rus askerlerin isyanını belgeledi. Telsiz konuşmalarına göre bir askerin, komutanına "Siviller boşalmadan o bölgeye bomba atmam" diye karşı çıktığı belirlendi. Başka bir asker "Ölmek istiyorum" diyerek isyan etti. Kayıtlarda, askerlerin yiyecek bulamadığı da ortaya çıktı.

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                        Ankara’da yoğun kar!
                        Haberler Dünya Ukrayna'da bir yanda misket ve vakum bombaları diğer yanda ilkel molotof kokteyl silahı!
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