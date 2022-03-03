Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın | Çernobil'in 10 katı: Avrupa'nın sonu olur

03.48: Rusya ordusu Ukrayna'daki en kritik noktalardan olan Zaporokiji nükleer santralinde kontrolü ele almak için Ukrayna ordusu ile çatışmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Zaporoji Bölgesi'ndeki Energodar kentine bulunan Zaporoji nükleer santrali çevreleyen Rus askerleri ile santrali koruyan Ukrayna ordusu arasında çatışma çıktı. Hala süren çatışmalar sırasında her 2 taraf da roketler ve ağır silahlar kullandı. Çatışmalar sırasında santralin bazı bölümlerinde yangın çıktığı öğrenilirken santral itfaiyesi tarafından yangınların büyümemesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Bir taraftan da hem Ukrayna hem de Rus askerleri arasında da çatışmalar devam ediyor.

Çernobil'de kontrolü ele alan Rusya bu santralde de kontrolü ele almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor. Rusya ve Ukrayna askerlerinn santraldeki çatışalarını milyonlarca kişi yakından takip ediyor.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Eğer bir patlama olursa Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde bir faciaya neden olur" dedi.

PATLAMA ÇERNOBİL'DEN 10 KAT ETKİLİ OLUR

03.15 Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

01.40 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

01.10 Senegal Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Dakar Büyükelçiliğinin sosyal medyada gönüllü yabancı savaşçı ilanı açmasının ardından bu ülkeye protesto notası verdi.