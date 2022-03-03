Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın | Çernobil'in 10 katı: Avrupa'nın sonu olur

Ukrayna-Rusya heyetleri, Rusya'nın saldırısı altında bulunan Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde çatışmalar devam ediyor.
ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDE YANGIN
Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.
ÇERNOBİL'İN 10 KATI
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Eğer bir patlama olursa Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde bir faciaya neden olur" dedi.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.
Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.
İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
05.57: İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale saldırısı sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
05.36: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.