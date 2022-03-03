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    • Dünya
    • 04.03.2022 06:31
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    • 04.03.2022 06:42
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    Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın | Çernobil'in 10 katı: Avrupa'nın sonu olur

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde çatışmalar devam ediyor. Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Ukrayna-Rusya heyetleri, Rusya'nın saldırısı altında bulunan Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde çatışmalar devam ediyor.


    ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDE YANGIN
    Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.


    ÇERNOBİL'İN 10 KATI
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Eğer bir patlama olursa Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde bir faciaya neden olur" dedi.


    AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
    Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

    Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

    İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

    05.57: İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale saldırısı sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

    05.36: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.

        Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.

        Santralin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar." ifadelerini kullandı.

        Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

        Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin." diye konuştu.

        Çıkan yangının ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba "Patlama Çernobil'den 10 kat etkili olur" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

        05.25 Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, "Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı." ifadesine yer verildi.

        04.46: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi aldı.

        Biden, Rusya'ya nükleer santral çevresindeki askeri faaliyetlerini durdurarak itfaiye güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminin sağlanması için çağrı yaptı.

        Ayrıca Biden, ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlikten Sorumlu Müşaviri ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı ile de nükleer santrale ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        ABD VE UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
        Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

        Görüşmede dünyada Ukrayna'ya destek için atılan adımların ve Ukrayna'ya ek güvenlik, ekonomik ve insani yardımın ele alındığını aktaran Price, "Bakan Blinken, Rusya'nın kara, hava ve deniz saldırılarında yaşamını yitirenler için baş sağlığı dilerken ABD'nin Ukrayna'nın acılarını paylaştığını dile getirdi." ifadelerini kullandı.

            03.48: Rusya ordusu Ukrayna'daki en kritik noktalardan olan Zaporokiji nükleer santralinde kontrolü ele almak için Ukrayna ordusu ile çatışmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Zaporoji Bölgesi'ndeki Energodar kentine bulunan Zaporoji nükleer santrali çevreleyen Rus askerleri ile santrali koruyan Ukrayna ordusu arasında çatışma çıktı. Hala süren çatışmalar sırasında her 2 taraf da roketler ve ağır silahlar kullandı. Çatışmalar sırasında santralin bazı bölümlerinde yangın çıktığı öğrenilirken santral itfaiyesi tarafından yangınların büyümemesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Bir taraftan da hem Ukrayna hem de Rus askerleri arasında da çatışmalar devam ediyor.

            Çernobil'de kontrolü ele alan Rusya bu santralde de kontrolü ele almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor. Rusya ve Ukrayna askerlerinn santraldeki çatışalarını milyonlarca kişi yakından takip ediyor.

            Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Eğer bir patlama olursa Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde bir faciaya neden olur" dedi.

            PATLAMA ÇERNOBİL'DEN 10 KAT ETKİLİ OLUR
            03.15 Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

            AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
            Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

            01.40 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

            01.10 Senegal Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Dakar Büyükelçiliğinin sosyal medyada gönüllü yabancı savaşçı ilanı açmasının ardından bu ülkeye protesto notası verdi.


            MÜZAKERELER
            Ukrayna-Rusya heyetleri, Rusya'nın saldırısı altında bulunan Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

            Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi. Taraflar, görüşmelerin devamına karar verdi.

            Ukrayna-Rusya görüşmesinde, tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde, geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.


            Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, görüşme sonunda yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna tarafları arasındaki ikinci tur müzakerelerin sona erdiğini belirterek, "Maalesef beklediğimiz sonuçları alamadık. Söyleyebileceğim tek şey; insani boyutu yeterince ayrıntılı olarak tartıştığımız. Çünkü şu anda pek çok şehir kuşatılmış durumda, gıda, ilaç, tahliye ile ilgili dramatik bir durum var." ifadelerini kullandı.

            GÖRÜŞMELER EN YAKIN ZAMANDA DEVAM EDECEK
            Rusya tarafı ile müzakerelerin en yakın zamanda 3. turda süreceği konusunda da anlaştıklarını aktaran Podolyak, şöyle devam etti:
            "Taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor sağlanması konusunda mutabakata varmışlardır. Ayrıca çatışmaların en sert yaşandığı yerlere ilaç ve gıda ulaştırılması için tahliyenin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes kararında anlaşmışlardır."

            Podolyak, bu kararların uygulanması için en yakın sürede özel kanallar ve iş birliklerini sağlayacak lojistik sürecin oluşturulacağını vurguladı.



            POZİSYONLAR, NET VE MADDE MADDE YAZILDI
            Rus heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy de, müzakerelerde askeri, uluslararası insani yardım ve meselenin siyasi çözüm konularının ele alındığını belirtti.

            Medinskiy, şunları kaydetti:
            "Pozisyonlar, net ve madde madde yazıldı. Bunların bazılarında anlaşmaya varıldı. Çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki sivillerin kurtarılmasıyla ilgili en önemli sorunu çözdük. Bu nedenle Rusya ve Ukrayna savunma bakanlığı temsilcileri, sivillerin çıkışı için insani yardım koridorların desteklenmesi biçimi ve bu koridorların olduğu bölgelerde sivillerin çıkışları esnasında askeri eylemlerin geçici olarak durdurulması konusunda anlaştı."

            Medinskiy, oluşturulacak insani koridorları kullanmaları veya çatışmaların durdurulması için sivillerin elinden geleni yapmaları çağrısında bulundu.

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