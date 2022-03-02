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    • Dünya
    • 02.03.2022 23:33
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    • 03.03.2022 00:24
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    Son dakika: Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri düştü!

    Son dakika haberleri: Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri Dobruca bölgesinde düştü. Olayda 5 Romanya askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Romanya’ya ait askeri helikopter düştü!

    Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopterinin düştüğü öğrenildi.

    DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZINI ARAMAYA GİDEN HELİKOPTER DE DÜŞTÜ
    Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düştüğü iddia edildi.

    Romen basınında çıkan haberleri, Romanya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

    İddiaya göre, 112'yi arayan bir kişi, birkaç uçak sesi duyduğunu, ardından gökyüzünden bir şeyler düştüğünü gördüğünü ve büyük bir patlama olduğunu söyledi.

    Romen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Romanya Milli Savunma Bakanlığı, ellerinde kesin bir bilgi olmadığını, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi vereceklerini kaydetti.

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    Romanya’ya ait askeri helikopter düştü!
    Haberler Dünya Son dakika: Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri düştü!
        SON DAKİKA