Ukrayna, Rus hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları ile böyle vurdu





UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA: "DAHA FAZLA DESTEĞE VE SİLAHA İHTİYACIMIZ VAR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.