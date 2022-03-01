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    • Dünya
    • 01.03.2022 08:53
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    • 01.03.2022 09:06
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    Ukrayna, Rus hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları ile böyle vurdu

    Son dakika haberi... Ukrayna-Rusya savaşına dair sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rus hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

    Ukrayna Rus hava savunma sistemlerini böyle vurdu

    Rusya'nın saldırısına karşı gösterdiği direnişle tüm dünyadan övgüler alan Ukrayna, Rusya'ya ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor.

    Ukrayna Rus hava savunma sistemlerini vurdu


    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği ifade edildi.



    Yaptığı açıklamada Bakanlık, Kiev'e bağlı İvankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'nin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı.



    UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA: "DAHA FAZLA DESTEĞE VE SİLAHA İHTİYACIMIZ VAR"
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.



        Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşı Ukrayna tarafı batılı müttefiklerle istişarelere devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Kuleba, sosyal medya hesabından görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulundu. Rus saldırılarına karşı Ukrayna'nın daha fazla destek ve silaha ihtiyaç olduğunun altını çizen Kuleba, "Görüşmemizde ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini iletti. Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım. Blinken, birinci ve ikinci yaptırımlardan daha fazlasının olacağını doğruladı. Daha ileri seviyede adımlar atılması üzerine anlaştık" ifadelerini kullandı.

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