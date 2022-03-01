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    • Dünya
    • 01.03.2022 10:42
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    • 01.03.2022 10:50
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    SpaceX’in Starlink’i Ukrayna’da! Twitter’da saatler içinde beğeni patlaması

    Dünya Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatını konuşurken SpaceX’ten bomba bir hamle geldi. Kullanıcıların uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlayan terminal Starlink’i Ukrayna’ya gönderdi. Ukraynalı bakanın teşekkür mesajına Twitter’da saatler içerisinde 410 bini aşkın beğeni geldi.

    Rus saldırılarının altıncı gününe girdiği Ukrayna'da, muhtemel bir internet kesintisinin önüne geçecek önemli bir gelişme yaşandı.

    SpaceX şirketinin gönderdiği uydu internet servisi Starlink terminalleri Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhailo Fedorov, kullanıcıların uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlayan terminallerin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etti. Musk ise "Rica ederim" diye yanıt verdi.

    Twitter mesajı yalnızca dokuz saatte 410 bini aşkın beğeni aldı, haber yayına hazırlandığı sırada sayılar hızla tırmanmaya devam ediyordu.

    Fedorov daha önce Elon Musk'ı Twitter'dan etiketleyerek Ukrayna'daki internet kesintilerine karşı Starlink terminalleri göndermesini istemişti. Space X'in kurucusu Elon Musk hafta sonu yaptığı açıklamada Starlink'in Ukrayna'da aktif olduğunu ve daha fazla ekipmanın da yolda olduğunu belirtmişti.

    SpaceX alçak yörüngeye yerleştirdiği çok sayıda uyduyla, altyapısı bulunmayan yerlere hızlı internet sağlamayı hedefliyor.

        SİBER SAVAŞ DEĞİL 'SİBER KAOS'
        Rusya'nın Ukrayna işgaline paralel olarak bir siber savaş başlatacağına yönelik tahminler henüz gerçekleşmedi. Bugüne kadar büyük bir yıkıma yol açan, hayati tehlike oluşturan veya savaşın seyrini değiştiren bir siber saldırı yaşanmadı. Fakat sanal dünyaya kaos hakim.

        BBC Siber Güvenlik Muhabiri Joe Tidy'nin haberine göre, Ukrayna bilinmeyen kaynaklardan çok sayıda küçük çaplı siber saldırıyla karşı karşıya. Siber güvenlik şirketi Checkpoint, Ukrayna hükümeti ve ordusuna yönelik saldırı girişimlerinde yüzde 196'lık bir artış yaşandığını söylüyor.

        Edindiğim bilgilere göre Ukrayna'nın siber savunması şimdilik iyi bir sınav çıkarıyor ve bazı sitelerin kısa süre hizmet verememesi dışında büyük çaplı ve başarılı bir saldırı gerçekleşmedi.

        Bu saldırıların nereden geldiğini bilmiyoruz fakat Batılı istihbarat örgütleri, bunların arkasında Rusya'nın askeri hackerlarının olduğunu düşünüyor.

        Ukraynalı yetkililer Belarus devletine bağlı hackerları da oltalama (phishing) ve benzeri saldırılarla suçluyor.

        Bunun yanı sıra ülkelerine yardım etmek için, yetkililerden bağımsız olarak faaliyet yürüten Rus hackerların da olduğunu biliyoruz.

        Ukrayna'nın işgalinden bu yana en çok dikkat çeken ve en fazla soruna yol açan saldırılara ise Rusya maruz kaldı.

        Anonymous sancağı altında toplanan büyük hacker ekipleri sosyal medyada epey ses getirdi.

        Anonymous, Rus haber sitelerini Ukrayna'ya destek mesajlarıyla doldurduğunu ve bir Rus televizyonunun yayınına müdahale ettiklerini açıkladı.

            Fakat bu tür düşük profilli saldırıları kimin yaptığını doğrulamak zor. Anonymous adı altında ilgi çekmeye çalışan başka hackerların da olduğu bir gerçek.

            Öte yandan Ukrayna hükümeti de eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Rus hedeflerini hacklemek için bir hacker grubu oluşturdu.

            Telegram'da IT Army of Ukraine (Ukrayna'nın Bilişim Teknolojileri Ordusu) adlı kanala 230 bin kişi katıldı ve Ukraynalı yetkililer bu kanalda saldırılmasını istedikleri Rus hedeflerini paylaşmaya başladı.

            Rusya'ya yönelik hackleme faaliyetleri sıra dışı bir boyuta ulaşsa da şu anki seviyeleri, ciddi bir siber savaştan çok siber vandalizme benzetilebilir.
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            SpaceX’in Starlink’i Ukrayna’da!
            Haberler Dünya SpaceX’in Starlink’i Ukrayna’da! Twitter’da saatler içinde beğeni patlaması
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