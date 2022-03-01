SpaceX’in Starlink’i Ukrayna’da! Twitter’da saatler içinde beğeni patlaması

SİBER SAVAŞ DEĞİL 'SİBER KAOS'

Rusya'nın Ukrayna işgaline paralel olarak bir siber savaş başlatacağına yönelik tahminler henüz gerçekleşmedi. Bugüne kadar büyük bir yıkıma yol açan, hayati tehlike oluşturan veya savaşın seyrini değiştiren bir siber saldırı yaşanmadı. Fakat sanal dünyaya kaos hakim.

BBC Siber Güvenlik Muhabiri Joe Tidy'nin haberine göre, Ukrayna bilinmeyen kaynaklardan çok sayıda küçük çaplı siber saldırıyla karşı karşıya. Siber güvenlik şirketi Checkpoint, Ukrayna hükümeti ve ordusuna yönelik saldırı girişimlerinde yüzde 196'lık bir artış yaşandığını söylüyor.

Edindiğim bilgilere göre Ukrayna'nın siber savunması şimdilik iyi bir sınav çıkarıyor ve bazı sitelerin kısa süre hizmet verememesi dışında büyük çaplı ve başarılı bir saldırı gerçekleşmedi.