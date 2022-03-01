Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Osmani'yi resmi törenle karşıladı. Peki, Kosova Cumhurbaşkanı kimdir? Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu kaç yaşında, nereli? Siyasi kariyeri...
TÜRKİYE- KOSOVA İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Osmani-Sadriu tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
VJOSA OSMANİ-SADRİU KİMDİR
Vjosa Osmani-Sadriu (d. 17 Mayıs 1982), Kosova'nın 5. cumhurbaşkanıdır. Kosovalı bir hukukçu olan Osmani, Kosova Meclisi eski başkanıdır. Priştine Üniversitesi, RIT Kosova ve Pittsburgh Üniversitesi'nde profesördür. Osmani, 2019 Kosova genel seçimlerinde Kosova Demokratik Birliği (LDK) partisinin başbakan adayı oldu.