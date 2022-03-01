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    • Dünya
    • 01.03.2022 17:18
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    • 01.03.2022 17:22
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    Kosova Cumhurbaşkanı kimdir? Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu kaç yaşında, nereli? Siyasi kariyeri...

    Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Yapılacak görüşmelerde Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Bu bağlamda Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Kosova Cumhurbaşkanı kimdir? Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu kaç yaşında, nereli? Siyasi kariyeri hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Kosova Cumhurbaşkanı kimdir? Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu kaç yaşında, nereli?

    Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Osmani'yi resmi törenle karşıladı. Peki, Kosova Cumhurbaşkanı kimdir? Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu kaç yaşında, nereli? Siyasi kariyeri...



    TÜRKİYE- KOSOVA İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

    Osmani-Sadriu tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

    VJOSA OSMANİ-SADRİU KİMDİR

    Vjosa Osmani-Sadriu (d. 17 Mayıs 1982), Kosova'nın 5. cumhurbaşkanıdır. Kosovalı bir hukukçu olan Osmani, Kosova Meclisi eski başkanıdır. Priştine Üniversitesi, RIT Kosova ve Pittsburgh Üniversitesi'nde profesördür. Osmani, 2019 Kosova genel seçimlerinde Kosova Demokratik Birliği (LDK) partisinin başbakan adayı oldu.

        HAYATI

        Vjosa Osmani-Sadriu 1982 yılında Kosova'nın Mitroviça kentinde doğdu. İlkokulu ve liseyi Mitroviça'da bitirdi. Temel çalışmalarını Priştine Üniversitesi (Arnavutça: Universiteti i Prishtinës) hukuk fakültesinde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Pittsburgh Üniversitesi'nde tamamladı. Priştine Üniversitesi, Kosova Rochester Teknoloji Enstitüsü ve Pittsburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermektedir. Üniversite profesörü olarak Kosova'da Uluslararası Hukuk alanında dersler verirken Amerika'da "Devlet İnşası ve Hukuk: Kosova Deneyimi" konusunu öğretti.

        Osmani şu anda Dış İlişkiler, Diaspora ve Stratejik Yatırımlar Komitesi'nin başkanıdır. Daha önce Avrupa Entegrasyonu Komitesi Başkanlığı ve Kosova'da Anayasa Reformları Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kariyerin yanı sıra Osmani Prindon Sadriu ile evli ve ikiz kız annesidir. Anadilinin yanı sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Sırpça da konuşabilmektedir.

        Siyasi faaliyetleri

        Osmani'nin siyasi kariyeri, gençliğinde LDK aktivisti olduğu zaman başladı. 27 Ağustos 2009 tarihinde, o zamanki Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu'nun Kurmay Başkanı seçildi. Osmani, Kosova Meclisinde LDK'nın üç dönem üyesidir ve son iki dönemde Kosova'da en çok oy alan kadındı.

        Kosova'nın bağımsızlığına katkısıyla, özellikle Kosova'nın Sırbistan'a karşı kazandığı bir dava olan Kosova'nın bağımsızlığının yasallığını savunmak için Kosova partisinin bir parçası olduğu Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı katkılarıyla bilinmektedir. Bu süreçte Osmani Kosova temsilcisi olarak görev yaptı.
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